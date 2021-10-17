北京在希腊接收奥运火种彩排日 雅典爆发抗议

北京“冬奥会”的火种点燃仪式将于10月18日在希腊的古奥林匹亚遗址举行。10月17日进行彩排的当天，雅典爆发抗议活动，两名人权活动人士在卫城打着抵制北京2022年冬奥会的横幅，随后遭警察逮捕。

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活动人士17日一大早在希腊首都雅典卫城举行了抗议活动，他们拉起了雪山狮子旗和写有“光复香港，时代革命”的横幅。

两名维权人士随后遭警方拘捕。他们分别是18岁藏族学生Tsela Zoksang和22岁的香港流亡人士Joey Siu。后者已经成为美国公民。

抗议时间正值北京冬奥会火种点燃仪式的彩排日。10月18日将举行正式火种点燃仪式。10月19日在希腊帕那辛纳克体育场（Panathenaic Stadium，又译泛雅典体育场）的一个仪式上，圣火将被移交给北京冬奥组委会。

周日，在古老的奥林匹亚体育场进行的彩排活动因降雨和厚重的云层而受阻，奥运火炬因此没能按照古法，即利用抛物面镜借着太阳光线将火炬点亮。取而代之的是，一位扮演女祭司的人使用了之前排练的备用火焰。

人权活动人士表示：北京“冬奥会”的火种点燃仪式当天会将举行更多抗议行动。

在2008年北京夏季奥运会的圣火仪式时，也有人权活动人士举行了一连串的抗议活动。这只是奥运会前国际社会抗议中国人权纪录的开始。

北京将在2022年2月4日至20日举办冬奥会，但遭到了国际人权组织和多国议员的抵制。他们谴责恶劣的人权纪录，并敦促国际奥委会推迟奥运会。

中国则对所有的人权指控予以否认。

美国国会参议员里克‧斯科特（Rick Scott）和其他6名共和党参议员2月初提出一项决议，敦促国际奥委会（IOC）将2022年冬奥会迁出中国，因为中国人权纪录恶劣。

斯科特的办公室2月2日发布新闻稿引述他的话说：“中共正在对新疆维吾尔族人实施种族灭绝，限制香港人权，并威胁台湾。共产主义中国不应该被允许主办2022年奥运会，因为其在操作集中营，侵犯人权，系统地压迫香港民众”。