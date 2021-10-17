法媒 ： 中国在非洲野心勃勃

意大利视觉艺术家和研究者达维徳·蒙泰莱奥内（Davide Monteleone）以摄影作品展示了中国在非洲“一带一路”的迅速发展。法国《国际信札》周刊17日发表一篇题为“中国在非洲野心勃勃”的文章。文章表示：中国在非洲推进的“一带一路”建设合作规划让昔日的风景和当地人的生活发生了巨大变化。

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摄影师蒙泰莱奥内用摄影镜头记录了埃塞俄比亚和吉布提的今与昔。法国媒体表示：获得过三次世界新闻摄影比赛（World Press Photo）大奖的意大利摄影师在2014-2021年间从事了长期的实地拍摄工作。他的作品展现了中国通过新丝绸之路在世界展现越来越大的影响力。

中非基础设施合作发展十分迅速。而投入到新丝绸之路部分非洲国家十分依赖北京当局的财政支援。中国快速成为非洲国家的特殊伙伴。它最初要的是自然资源；而后大力投资基础设施。

连接埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴（Addis Ababa）至非洲东北部亚丁湾西岸吉布提共和国（République de Djibouti）的亚吉铁路，中方提供了70%的资金。2018年竣工的这条长约750公里的铁路，覆盖从零海拔的吉布提到平均海拔超过2500米的埃塞高原，设计时速达120公里，将亚的斯亚贝巴至吉布提的货运时间从原公路运输的3天降至到10个小时。

中国驻埃塞俄比亚大使谈践曾表示：全世界有13个人口过亿的国家，埃塞俄比亚是其中唯一没有海岸线和出海口的国家。亚吉铁路能够成为埃塞经济发展大动脉和运输生命线，打破埃塞作为内陆国的发展局限。

吉布提港（Port de Djibouti）是位于世界上最繁忙的航运路线之一的十字路口，连接欧洲、远东、非洲之角和波斯湾。中国在吉布提建立其唯一的海外军事基地。法国记者表示：中国持有吉布提70%以上的债务，这对其主权构成威胁。

中国还参与了大约20个非洲国家的水壩建设。值得注意的是埃塞俄比亚的“复兴大坝”，它是非洲最大的水力发电设施。这是一个与下游国家发生冲突的水壩，下游国家担心他们的人口将不再有足够的水。

埃塞俄比亚吉贝（Gibe）III水电站，60% 的资金由中国出资。联合国教科文组织批评它会破坏奥莫河(Omo River) 和图尔卡纳湖（Lake Turkana）（肯尼亚）的生态环境，这是非洲当地许多人赖以生存的生态系统。