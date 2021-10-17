环保与能源安全难兼顾 中国冬季保暖代价高昂

中国过去几年力推“煤改电、煤改气”，目标是冬季要清洁取暖。如今遇上能源价格高涨，中国加紧生产煤碳以解电荒；今年冬天就算保住供电，恐怕也将是十分昂贵或增加污染的冬天。

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中国环境App（应用程式）指出，在“十三五规划”（2016到2020年）期间，北方地区累计完成清洁取暖改造约3500万户，共削减散煤约7000万吨，北方农村地区清洁取暖率由9%提高到28%左右，重点地区农村清洁取暖率达到71%。

不过，今年9月15日发布的“中国散煤综合治理研究报告2021”却指出，当前散煤综合治理还面临诸多挑战。工业散煤治理主要依赖行政手段，民用散煤治理主要依赖财政补贴，加上疫情影响，部分地区存在较高的散煤返烧风险。

根据“第一财经”这份报告称，目前售煤电话、煤炉、煤球、薪柴等在部分地区均能看到。调查显示，北方地区按村统计平均复燃率达到14%，某市更是高达36%。一项专门针对清洁取暖返煤的分析指出，当前潜在返煤用户超过500万户，如果各地的补贴逐步退出，这一资料可能将达到800万户。

民众“返煤”的原因是因为电价和天然气价格太高，这情况今年将会变本加厉。

界面新闻14日报导引述中国国家能源委员会专家谘询委员会委员、现任中化能源股份有限公司首席经济学家王能全说，欧洲天然气价格大幅上涨将导致欧洲家庭冬季供暖出现问题，因此，中国今冬供暖形势也不容乐观。

同一篇报导中，中国海油能源经济研究院原首席能源研究员陈卫东说，天然气价格一年之内屡创历史新高，价格折换成石油已经超过了每桶200美元，同期的布伦特石油价格才刚突破每桶80美元。这是他记忆中，首次石油与天然气如此大幅度的价格倒挂。

民用散煤屡遭取缔，但目前，国际天然气价格飙升，全球煤炭库存告急，中国国内电力、煤炭供需持续偏紧的背景下，许多人都担心今冬的电气供应，能否满足群众温暖过冬的需求。

官方一再对今冬明春的能源供应“挂保证”。中国发改委秘书长赵辰昕13日在相关政策吹风会上说，居民用电量占全部用电量的15%左右，民生用气占全部用气比例不到50%，“民生用电和用气全额保障没有问题”。

中国环境App指出，保障群众取暖用气需要，是冬季天然气保供的首要任务。对中国这个天然气进口大国而言，的确会提高进口使用天然气的成本。

另一方面，煤改电和煤改气“清洁取暖”的努力，相当程度会因为限电危机后增产煤碳而被抵销。

“中国散煤综合治理研究报告2021”中，建议“十四五”时期（2021到2025年）目标是削减散煤5000馀万吨。然而，官方已经表示，为缓解煤炭供需紧张已开始增产，预计今年第4季就要增加煤炭产量5500万吨。

中国正在加快煤炭消费，而在苏格兰格拉斯哥举行的气候峰会即将于10月31日到11月12日举行。纽约时报近日的报导指出，外界关注中国电力短缺是否会影响其应对气候变化的努力。