肯德基也出炸酱面了！

中国的肯德基卖起了炸酱面，这是肯德基在北京首次推出的地域化限定产品。微博上激起一片讨论，炸鸡配上炸酱面搭吗？尽管质疑声浪有，但仍有众多消费者去门市尝鲜。

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北京人说起炸酱面，总说自己家做的最好吃。肯德基这次推出炸酱面套餐，可谓“勇气可嘉”。据中新网报导，目前炸酱面是在午餐与晚餐时段销售，单品价格26元人民币；套餐价格在38元，与其他普通的汉堡套餐价格持平。

味道如何？有网民吃了说，“味道我觉得可以给个及格，但肯定不如家里的，还贵了点”，有些网民除了点炸酱面，还点了2003年肯德基推出的老北京鸡肉卷，搭一个“老北京套餐”打卡炫耀。

当然也有吐槽的，叫肯德基“不忘初心”，因为他们是炸鸡做最好，“谁能来阻止肯德基？”一说也在网路上流传。

其实，近年来为了适应本土消费市场，肯德基、麦当劳或shake shack等西式速食品牌纷纷推荐中式传统美食，比如麦当劳就卖起了粥与油条、肉夹馍，shake shack卖起冰糖葫芦与北京限定奶昔，贴近中国大陆本土味道。

有趣的是，传统大陆本土的老店，如同仁堂、大白兔奶糖等，却追求“中体西用”拚创新，如同仁堂开启连锁咖啡厅“知嘛健康”，卖起中药口味的咖啡、茶；大白兔奶糖推出糖味润唇膏、奶茶店。

食品产业分析师朱丹蓬表示，中西结合，洋为中用，中为洋用，是餐饮行业的发展趋势之一。本土化的创新产品能否长线经营，最终取决于消费者的接受度。