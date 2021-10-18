中共十九届六中全会11月8日召开 将审议历史决议

据中国官媒新华社报道，中共中央政治局10月18日召开会议，研究全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验问题。中共中央总书记习近平主持会议。会议决定，中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议于11月8日至11日在北京召开。

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报道称，“中共中央政治局听取了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将决议稿提请十九届六中全会审议。”

报道提及，“各地区各部门各方面和党的十九大代表对决议稿给予充分肯定，一致赞成决议稿的框架结构和主要内容，认为决议稿实事求是、尊重历史、主题鲜明、总结全面，同时提出许多很好的意见和建议。决议稿吸收了各地区各部门各方面意见和建议。”

会议称，“一百年来，中国共产党忠实践行初心使命，团结带领全国各族人民在中国这片广袤的土地上绘就了人类发展史上波澜壮阔的壮美画卷，使近代一百多年饱受奴役和欺凌的中国人民站立起来，使具有五千多年文明历史的中华民族全面迈向现代化，使具有五百多年历史的社会主义思想在世界上人口最多的国家开辟出成功道路，使新中国大踏步赶上时代，中华民族伟大复兴展现出光明前景。”

会议强调，“在党的长期奋斗历程中，以毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛同志为主要代表的中国共产党人，团结带领全党全国各族人民推动革命、建设、改革取得了重大成就、积累了宝贵经验。”

报道称，“党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民取得新的重大成就、积累了新的宝贵经验，彰显了中国特色社会主义的强大生机活力，党心军心民心空前凝聚振奋，我国国际地位日益巩固，为实现中华民族伟大复兴提供了更为完善的制度保证、更为坚实的物质基础、更为主动的精神力量。中国共产党和中国人民以英勇顽强的奋斗向世界庄严宣告，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。”

会议指出，“全党必须铭记生于忧患、死于安乐，常怀远虑、居安思危，继续推进新时代党的建设新的伟大工程，坚持全面从严治党，永远保持同人民群众的血肉联系，践行以人民为中心的发展思想，不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，团结带领全国各族人民不断为美好生活而奋斗。”据称，会议还研究了其他事项。

分析人士指出，这将是中共党史上的第3份历史决议。前2份历史决议是1945年中共六届七中全会通过的《关于若干历史问题的决议》，以及1981年中共十一届六中全会通过《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，两份历史决议的通过分别标志着中共前领导人毛泽东和邓小平在党内领导地位的巩固和确立，并对党内遗留历史和路线问题做出官方总结。