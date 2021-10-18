拜登称赞鲍威尔"代表了外交和军队的最高理想”

美国前国务卿鲍威尔周一因新冠肺炎并发症逝世离世，终年84岁，各界纷纷表示哀悼。美国总统拜登赞扬鲍威尔"代表了外交和军队的最高理想”。鲍威尔曾对台湾的民主津津乐道，他的名言是："台湾不是问题，而是一个成功的故事。"

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美国总统拜登周一赞扬鲍威尔"代表了外交和军队的最高理想”，致力于维护美国国防力量及国家安全。拜登表示，鲍威尔担任公职期间，为多位总统"出谋献策"，在秉持民主价值观之下让美国强大，他一次又一次将国家利益置于个人或政党之上，他赢得了美国民众的尊重。

美国国务卿布林肯表示，鲍威尔在漫长而非凡的生涯中，以其杰出及优秀的表现成为一名"真正的公职人员"，他对拥有鲍威尔这位朋友感到十分自豪。布林肯还形容：鲍威尔在美军服役的日子充满传奇，当他退役时，可以说是最受尊敬和最著名的美国人。

鲍威尔担任国务卿时的总统布什在社交媒体表示，他及夫人劳拉对鲍威尔离世深感悲痛。

在伊拉克战争期间担任英国首相的布莱尔表示，鲍威尔是“美国军事和政治领导层中的杰出人物”，“为人正直，能力非凡。他热情富有幽默感，也是一位很好的合作伙伴。

据中央社报道，鲍尔担任参谋首长联席会议主席期间，主导1991年美国第一次对伊拉克战争，成为全美英雄；他卸任后曾于1997年3月访问台湾，对台湾的民主津津乐道。他的名言是："台湾不是问题，而是一个成功的故事。"

2001年，鲍威尔曾在就任国务卿后在电视专访中表示，美国有义务确保台湾能维持一定军力水准；在2008年博鰲论坛期间，当时的台湾副总统当选人萧万长曾与鲍威尔会面。