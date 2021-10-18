欧盟累计出口超过10亿剂新冠疫苗 计划再捐5亿剂

欧盟委员会主席冯德莱恩周一表示，欧盟过去10个月一共出口"超过10亿剂"新冠疫苗。欧盟计划再捐赠5亿剂疫苗；"欧盟是新冠疫苗最大出口者。而欧盟已经发出超过5亿数位疫苗证明，将有更多国加入。

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冯德莱恩周一发布简短声明宣布这项"重要里程碑"，她说："欧盟显然是新冠疫苗最大出口者。"

冯德莱恩表示，在欧盟过去10个月出口的"超过10亿剂"新冠疫苗中，有8700万剂疫苗透过世界卫生组织主导的"COVID-19疫苗全球取得机制"（COVAX）给予中低收入国家。

欧盟出口的绝大多数疫苗，是其他国家付款下订、在欧盟境内制造的疫苗。

冯德莱恩表示，"欧盟未来几个月将捐赠至少5亿剂疫苗给最脆弱的国家"，并呼吁其他国家跟进。

目前全球富国与穷国的新冠疫苗接种率差距甚大。欧盟、美国、阿联酋、卡塔尔、新加坡和日本已有超过半数人口完整接种疫苗。而非洲许多国家，以及阿富汗、埃及、缅甸、叙利亚等地方，人民接种率都不到10%。

据法新社统计的官方数据，欧盟已有65.6%人口完整接种新冠疫苗，欧盟并正在加强疫苗出口。

另据欧盟周一表示，迄今成员国共发出超过5亿9000万份数位疫苗证明，这是促进人民安全旅行并支持欧洲遭受重创的旅游业的关键，欧盟并透露未来还将有更多国家加入。

欧盟委员会周一公布实施数位COVID-19新冠疫苗证明报告，表示自推出以来，欧盟成员国目前共发出超过5亿9000万份证明，除促进人民安全旅行，也是支持欧洲遭受重创的旅游业的关键。

除欧盟27个成员国外，包括以色列、冰岛、瑞士等计16个国家也加入欧盟疫苗证明系统，系统连线达43个国家。另欧盟强调未来几周和几个月内还将有更多国家加入。

欧盟司法执行委员雷恩德斯（Didier Reynders）说，数位疫苗证明系统减轻了疫情大流行期间对经济的负面影响，在危机时期，欧洲制定出创新、保护隐私的全球标准，全球许多国家都有兴趣加入该系统。

而另一位欧盟卫生与食品安全执委凯瑞亚基德斯（Stella Kyriakides）强调，疫苗证明是欧洲开放和安全的象征，是一个强大的工具，能够以安全和协调的方式重新开放社会和经济，并实现行动自由。

欧盟7月1日宣布启用数位疫苗证明，内容包括疫苗接种、检测及染疫后康复等资讯，持有证明者能免除隔离及检测。