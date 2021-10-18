美常驻裁军会议代表伍德：美国对中国试射高超音速导弹"非常担忧"

美国常驻裁军谈判会议代表罗伯特·伍德周一在日内瓦表示，中国在高超音速导弹领域的所作所为使美国“非常担忧”。此前美国国防部长奥斯汀也表示，美国正密切关注中国先进武器系统的研发。

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法新社消息，即将于下周卸任的美国常驻裁军谈判会议代表兼美国《生物和毒素武器公约》问题特别代表罗伯特·伍德周一表示，“我们非常担心中国在高超音速方面的行为”。

英国《金融时报》披露，中国军方8月层发射一枚搭载高超音速滑翔武器的火箭。报道并称，这枚导弹在低轨道空间飞行，环绕地球一周，然后向目标巡航下降，但并未命中目标。偏离距离大约32公里。中国外交部驳斥这项报导表示，是太空飞行器，不是导弹。

但伍德指出，俄罗斯也拥有高超音速技术，美国原本要避免研发高超音速军力，如今别无选择，只能跟进。

他说："如果你是这种导弹瞄准的国家，你会想要设法保护自己。"他并表示，美国也对中国快速发展战略核武器感到担忧。

此前，美国国防部长奥斯汀表示，美国正密切关注中国先进武器系统的研发，但奥斯汀婉拒直接评论北京试射可携带核武的超高音速导弹报导。

超高音速武器通常定义为速度是音速5倍以上的导弹，在下一代的武器竞赛中，高超音速导弹难以侦测和拦截。

目前正在前苏联共和国格鲁吉亚访问的奥斯汀向媒体表示："我们密切关注中国在武器、先进军力和系统方面的发展，这只会提高区域的紧张。"

奥斯汀表示，美国将继续关注来自中国的军事挑战。他表示，美国将和格鲁吉亚结盟，协助格鲁吉亚强化防御和吓阻能力。格鲁吉亚2008年在和俄罗斯的战争中失利。

美国国防部表示，奥斯汀欧洲行将向"盟友和友邦重申美国对他们面临俄罗斯侵略维护其主权的承诺"。