习近平力推第三个历史决议意图何在

中国国家主席习近平于 2021 年 10 月 9 日在北京人民大会堂举行的辛亥革命 110 周年纪念活动上发表讲话后离开。

中共19届六中全会将在11月召开，审议『中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议』，所谓“第三个历史决议”。但许多观察人士对习近平急于推出“第三个历史决议”颇感疑惑。

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中共历史上共有三次这样的“历史决议”，第一次是毛泽东否定王明路线，奠定其全党领袖地位；第二次是邓小平全面复出，否定毛的文革路线，启动经济改革，那么，第三次“历史决议”有何必要？

华尔街日报分析，该决议将使习近平与毛泽东和邓小平齐名，成为拥有压倒性权威的中国领导人，想要正式重新解释中国现代史就需要这样的权威。该报援引北京一位退休的政治学教授称，之前那两个决议都具有很高的批判性，这次的决议主要是自我肯定。其目的可能在于强化中共的形象、巩固习近平的形象、贯彻习近平的意志。

英国广播公司援引分析人士指，随着二十大临近，习近平或许会面临来自党内的更多质疑，特别是他推翻了中共持续几十年的最高领导人“两届连任”接班制度，必须要给全党一个说得通的理由。中国时政评论员邓聿文这样表示，“习近平必须要给出个说法。只有这样，才能为他在二十大大连任作好铺垫，”

新华社报道称，第三个历史决议是“总结党的百年奋斗的重大成就和历史经验”，以“做到坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位”，亲北京的多维就此解释：“第一是继续巩固习近平核心地位与政治权威的需要”。

习近平的权力需要继续巩固？恐怕是问题所在。如果习近平按照邓小平一代制定的党内规矩，执政满十年下台，不需要继续巩固权力，所以，制定第三次历史决议的目的指向未来，旨在延续习近平的权力。

1945年六届七中全会『关于若干历史问题的决议』，1981年十一届六中全会『关于建国以来党的若干历史问题的决议』分别标志着毛泽东和邓小平领导地位的确立，这一次显然不是为了确立习近平的领导地位？需要确定的是习近平的未来，为习近平的未来定谱。

习近平执政以来，不光在外交上把邓小平的“韬光养晦”弃之不顾，在全世界四处树敌，在国内，对邓小平的最大背弃就是废除国家主席任期制。邓小平鉴于毛泽东终身统治，最后为“全党全国”带来“浩劫”，为本党长期统治计，邓提出废除领导人终身制。很诡异的是，中共机关报《人民日报》甚至在2019年8月还刊载纪念邓小平诞辰的文章称，“废除领导人终身制是邓小平最重要的政治遗产”。但此文刊出不久就被删除了。

废除领导人终身制，如果是邓小平最重要的政治遗产，却是习近平隐形的紧箍咒，它为党内反对习近平的新旧势力提供了重要的武器。习近平废除国家主席任期制，为终身制铺平了道路，这是对“邓小平理论”的重大否定。习以反腐之名，近十年来不遗余力清除前朝势力，但邓小平的遗产和影响力是他所无法清除的。

为什么要通过这样一个决议，因为在中共党内，即使赞同习近平“反腐”的，也对习近平废除国家主席任期制，打开终身制的魔盒子不满。毛泽东文革浩劫殷鉴不远，弄不好终身制会把全党带向毁灭，习近平推出第三次历史决议的意思，就是要约束全党，以“重大历史决议”来制约任何可能的异议，从而确定他的至高无上的地位，以“历史决议”扫清可能的异议，为不断连任铺平道路。

因此，在分析人士看来，六中全会推出第三次历史决议，重要性对于习近平来说在于保权，在于个人权力的永续，这是新华社的通稿中永远无法明说的重大目的。