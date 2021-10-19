习近平是否出席气候峰会？中国特使称尚待宣布

中国国家主席习近平是否参加即将在苏格兰格拉斯哥举行的联合国气候峰会，中国气候变化事务特使解振华周二表示，他仍在等待中国外交部宣布。

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联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）将于10月31日至11月12日举行。

路透社询问解振华，习近平是否会亲自出席峰会，还是以视频方式出席。他对此表示："我们仍需要等待外交部的讯息，只有在他们宣布后才能告知。"

泰晤士报先前引述没有透露姓名的英国消息人士报导，英国首相约翰逊已得知，习近平不会参加联合国气候峰会。

英国女王伊丽莎白二世上周说，她对各国领导人空谈气候变迁，但几乎毫无作为感到恼火。她也提到，还不清楚哪些领导人将出席峰会。

美国总统拜登和澳大利亚总理莫里森都将与会。俄罗斯尚未说明俄罗斯总统普京是否参加。

习近平自从疫情爆发后就没有出访，仅透过视频与国际领导人联系。

解振华透过翻译在视讯电话中表示，格拉斯哥举办的COP26气候峰会至关重要，中国将致力于让会议成功。

解振华表示，中国希望与国际社会合作延缓气候变迁，中国将尽一切努力达成2060年碳中和目标。他也表示，发达国家应该信守承诺。

中国生态环境部副部长赵英民说，联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议COP26领导人应该避免空泛口号，北京希望看到发展中国家对气候议题取得进展。