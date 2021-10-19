华日：征收房地产税计划在中共党内遇到阻力 试点城市被缩减

据《华尔街日报》10月19日独家报道，在中共党内出现负面反馈后，当局原计划在大约30个中国城市进行房地产税试点的初步建议已被大幅缩减。

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10月15日，中共中央机关刊《求是》杂志发表中国领导人习近平备受关注的文章《扎实推动共同富裕》。文章指出，在依法保护合法收入的同时，要防止两极分化、消除分配不公。要合理调节过高收入，完善个人所得税制度，规范资本性所得管理。要积极稳妥推进房地产税立法和改革，做好试点工作。要加大消费环节税收调节力度，研究扩大消费税征收范围。在业内人士看来，这篇文章给房地产税趋势作了明确定论。

《华尔街日报》报道， 习近平毫不掩饰他想消除中国房地产泡沫的愿望。但据了解政府审议情况的人士称，他在一项旨在遏制住房投机的措施上正面临阻力，即在全国范围内征收房产税。许多经济学家和分析家长期以来一直认为，征收房地产税可以使投机房地产的成本更高，有助于降低房价。这将有助于减轻中产阶级家庭的财务负担，符合习近平此前提出的财富分配更加均衡的目标。

在过去十年中，中国仅在几个城市尝试过对一些房产征税。据消息人士说，今年早些时候，习近平指派中国国务院排名第一的副总理的韩正负责更广泛地推广征房地产税的任务。但是，由于强烈的反对意见，北京现在正在解决一个有限的征税计划，而一个涉及国家提供的经济适用房的提案正在成为一个替代方案。

习近平着手处理已经持续繁荣了40年的中国房地产业，已经在中国经济和全球市场上引起了震动。他对恒大集团在这家负债累累的房地产开发商濒临违约的时候几乎不留情面。其他负债累累的私营开发商也受到了挤压。中国的房屋销售正在下降，银行正在缩减新的贷款。房地产紧缩的影响导致了中国第三季度经济增长的急剧放缓。

多年来，中国的房地产泡沫已经越来越大。房价的上涨速度一直快于实际经济增长，促使更多信贷进入房地产投机，进一步推高了房地产价值。近年来，当局一再试图通过各种紧缩措施来打破这种恶性循环，但每当经济增长出现威胁时就会放松。习近平早在2016年12月就在中央经济工作会议上提出，要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位。报道称，现在，他似乎执意要实践这一口号。

熟悉审议情况的人士说，在内部辩论中，党内精英和普通党员对习近平的征收房产税计划的反馈是压倒性的负面。自从财政部、税务总局和住房城乡建设部在春季开始征求对该税收提案的反馈意见以来，反对房地产税的论点蜂拥而至，该税种将按房产价值每年征收。许多官员认为，征收房地产税可能会压制房价，导致消费者支出骤降，并严重损害整体经济。

报道认为，反对征收房产税是一个迹象，表明对习近平来说，对一个可能比任何其他行业都更能定义现代中国发展的行业进行征税，会有疏远中国老百姓和在党内播下异议的风险。90%以上的中国城市家庭拥有自己的住房，与房地产相关的产业占全国产值的近三分之一。同时，中国高达80%的家庭财富被捆绑在房地产中；房地产价值的下降可能使房主感到更穷，更不愿意消费。中国国务院以及财政部、住房城乡建设部和税务总局的新闻办公室没有回答质询。

一些退休的老党员也请愿反对征收新税，说他们自己无法承担任何额外的税收。其中一位熟悉审议情况的人说：“许多人，包括党员，拥有不止一处房产。”该消息人士说，“征收房地产税提案正在成为一个潜在的社会稳定问题。”熟悉审议情况的人士说，由于担心会产生更广泛的影响，负责推广工作的韩正建议习近平暂时不要太广泛地征收房地产税。

报道称， 最初提出的在大约30个城市进行房地产税试点的建议已被缩减到10个左右。官员们仍在为如何确定试点举措的税率以及是否提供折扣和豁免区域而争论不休。这些消息人士说，一项旨在将房地产税推广到全中国的新法律可能要到2025年左右才能最终确定，即目前十四五规划的最后一年。

正在讨论的一个想法是在中国的大城市逐步测试征收房地产税计划，包括上海和重庆，这两个城市自2011年以来都对第二套住房或高价住房征收年度费用。其他正在讨论的地方包括深圳和海南省，这两个地方都被习近平指定为建设社会主义市场经济的试验场。据熟悉审议情况的人说，杭州市也有望加入房地产税试点计划。杭州市所在的浙江省已被指定为习近平旨在减少不平等的政策的试点地区。

习近平在《扎实推动共同富裕》的文章中提出：“要积极稳妥推进房地产税立法和改革，做好试点工作。”报道认为，这表明他已经接受了以有限的试征收房地产税为中心的不太激进的建议。同时，中国地方政府大约有三分之一的收入来自于向房地产开发商出售土地，他们担心房产税会导致土地需求下降，损害地方政府的收入，去年出售土地的收入超过1万亿美元。

据荣鼎咨询称，由于开发商获得融资的能力受到严重限制，中国的土地交易和销售收入正在以创纪录的幅度下降。例如，在广州，政府在9月底的一次拍卖会上售出的48块土地中不到一半，只有5块土地的售价高于其要价。根据中国100个城市的交易数据，荣鼎咨询的分析显示，9月前三周的土地销售比去年同期暴跌了43%。这一现象加重了中国许多地方政府的财政压力。最近几个月，在受到政策紧缩影响的大型科技公司的带领下，中国服务业的销售、就业和其他活动都有所放缓。国有银行和基金面临着对其与大型私营部门企业关系的密集审查，也在收紧。

中国基本上会回到“双轨制”：政府补贴住房与商业住房同时提供。据政府顾问说，这是中国1990年代末开始的住房改革的最初方向，但多年来的努力几乎只集中在商业化方面。现在，一些官员和顾问说，回到这样一个系统可以帮助领导层使中国更加平等。中房集团公司前董事长孟晓苏在上个月的一篇网上文章中写道：“作为保障房的建设者和提倡者，我呼吁‘打仗要有好军队’，主张推动‘住房双轨制’，并且主张让国企和央企重新回到保障房本位，这样才能让‘住房双轨制’有实际的建设主体。”

云南省政府拥有的一家融资公司是那些已经行动起来的公司之一。9月底，云南建投集团与中国建设银行股份有限公司云南省分行、建信住房服务有限责任公司云南分公司签订云南省保障性租赁住房融资、建设和运营合作协议。

根据协议，上述三方将“按照党中央、国务院关于扩大保障性租赁住房供给的决策部署，整合内外部资源及资金、技术、渠道等要素，通过盘活存量、适度新建、专业运营等手段，配合专业化、多样化融资服务方案，以高度的使命感、责任感，高质高效推进云南省保障性租赁住房的融资、建设和运营，多方式、多渠道提供保障性租赁住房供给，实现政、银、企协同发展，共同推进云南省保障性租赁住房的发展及住房租赁系统的打造与市场培育。”