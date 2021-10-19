台湾外长吴釗燮商业代表团本周出访布拉格

捷克台湾商会周二表示，台湾外交部长吴釗燮和一个商业代表团将于10月23至27日访问布拉格，这是欧盟成员国捷克与台湾关系热络的最新迹象。

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中央社消息，台湾外交部欧洲司司长陈立国9月14日表示，国发会主委龚明鑫将率领约65人的经贸投资考察团，于10月访问捷克、立陶宛及斯洛伐克，以感谢这三个中欧和东欧国家捐赠台湾新冠疫苗和其他支持。

捷克台湾商会（Czech Taiwanese Business Chamber）成员主要是与台湾有生意往来的捷克厂商。

路透社报导，捷克台湾商会表示，龚明鑫率领的代表团将于23至26日进行一系列会晤，晤谈焦点是高科技合作。

消息称，这项访问，包括吴釗燮27日抵达，可能引发中国强烈反应，类似捷克参议院议长维特齐（Milos Vystrcil）去年8月30日率领约90人访问团抵台访问6天，遭到中国谴责。

这项访问也进一步和捷克总统齐曼推动的亲中外交政策背道而驰。

齐曼本月10日被紧急送往医院救治，当天正是捷克大选次日。维特齐告诉记者，齐曼因健康问题无法履行职务，现在是考虑透过宪法条文来将总统职权移交给国会议长和总理的时候了。

捷克参议院外交、国防和安全委员会13日通过决议，内容提到欢迎外交部长吴釗燮27、28日参加於布拉格举办的会议。

龚明鑫9月30日说，考察团成员包括业者、研究机构等，考察重点是看是否有產业合作的机会，两方政府也会讨论如何建构将来的双边会谈机制。经贸投资考察团预定10月20日搭乘国籍航空包机出发。