美网络安全公司：与中国有关的黑客组织潜入全球移动网络获取通话记录

美国网络安全公司CrowdStrike周二表示，一个疑似与中国有关联的黑客组织潜入世界各地的移动电话网络，并使用专门工具从电信运营商那里获取通话记录和短信。另外，美国财政部周二强调，美国与其盟国合作打击网络攻击的重要性。

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路透社援引CrowdStrike表示，这个被称为“LightBasin”的组织至少从2016年就开始行动，但最近被发现使用了迄今为止发现的最复杂的工具之一。

电信公司长期以来一直是各国攻击的首要目标，目前已发现从中国、俄罗斯、伊朗等国发出的攻击或攻击企图。美国也寻求访问通话记录，这些记录显示了哪些号码相互通话、通话频率和通话时长。

CrowdStrike高级副总裁梅尔斯Adam Meyers表示，他的公司通过对多个国家和地区发生的事件做出回应收集到上述信息，但他拒绝透露具体哪些国家地区。该公司周二发布了技术细节，好让其他公司也检查类似的攻击。

梅尔斯说，这些程序可以不引人注意地检索特定数据。他向路透社表示，“我从未见过这种程度的专用工具。”

他并称，他的团队并没有指责中国政府指挥了黑客组织的攻击，但他表示，这些攻击与中国有关联，包括依赖汉语拼音语音版本的密码学，以及与中国政府先前的攻击类似的技术。

美国国土安全部（DHS）网络安全和基础设施安全局（CISA）则表示，他们已经收到CrowdStrike的报告内容，强调会持续与美国电信商合作，防止黑客攻击。

另据法新社消息，美国对加密货币行业在打击勒索软件攻击中所扮演的角色发出警示后，美国财政部副财长周二阿德耶莫周二强调，美国与其盟国合作打击网络攻击的重要性。