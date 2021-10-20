俄罗斯"阿富汗问题会议"：塔利班准备与俄、中及伊朗合作

俄罗斯举行阿富汗问题会议，塔利班派代表出席。法新社报道，与会的俄罗斯、塔利班及中国等国代表一致同意，加强在阿富汗的安全合作。而阿富汗的恐怖主义威胁及人道危机对地区稳定构成威胁。

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法新社消息，阿富汗问题会议政治俄罗斯举行，塔利班派代表首次出席有关阿富汗问题的国际会议。出席此次在俄罗斯举行的阿富汗问题会议的还有：中国、伊朗、巴基斯坦、印度和中亚国家，但美国没有出席会议。

会议周三发表一份联合声明，声明强调，为维护地区稳定，各国在安全事务上进行合作的意愿。这项联合声明并表明，未来与阿富汗的任何接触都需要考虑到一个新的现实，即塔利班上台掌权”。

俄罗斯外长拉夫罗夫在会议开幕时表示，要拥有3,900万人口的阿富汗实现和平稳定，必须组建一个真正包容政府，可充分反映各族裔和政治势力的利益。拉夫罗夫并赞扬塔利班"为稳定阿富汗军政局势和确保国家运作所做的努力"。

一同出席会议的俄罗斯阿富汗问题特使卡布洛夫表示，希望塔利班能满足国际社会对包容及基本人权的要求。

塔利班临时政府副总理哈纳菲表示，会议对整个地区稳定非常重要。他并呼吁国际社会承认塔利班政权，他表示，孤立阿富汗不符合任何国际的利益。

俄罗斯在2003年将塔利班定为恐怖组织，但多年来一直与塔利班保持联系。根据俄国法律，与恐怖组织接触将受惩罚，但俄罗斯外交部指与塔利班交流对稳定阿富汗局势至关重要。