小粉红情何以堪 玻璃心冲YouTube世界热门榜

暗讽“小粉红”，遭中国大陆封杀的歌手黄明志与陈芳语合作新歌『玻璃心』，观看次数已飙破800万，闯入YouTube世界热门排行榜第14名，是唯一上榜的中文歌。

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黄明志是马来西亚歌手，有“大马鬼才”之称，其作品以挑战禁忌闻名，而陈芳语是澳大利亚华裔女歌手，以『爱你』走红。两人本次演唱的暗讽小粉红的『玻璃心』，歌词里“中国元素”比比皆是：“玻璃心”“韭菜”“棉花”“果子狸”……整部MV视频更以粉红色为基调，被指暗酸中国。

黄明志在Youtube平台上写道：“这是一首充满了粉红色的浪漫甜蜜情歌，请玻璃心患者慎入... ”。画面中一只粉红色的熊猫随剧情起舞，打着战旗四处出征。多次出现的道具韭菜，象征中国被欺压哄骗的广大基层民众。还有一幕，木屋门口挂着一面旗子，上头写着NMSL英文字母，意思是“你妈死了”，是中国网络上流行的用来羞辱人的话。

而歌词中“你拥有粉红色纯洁的心，热爱小狗小猫蝙蝠果子狸”，似在讽刺小粉红什么都吃，甚至吃了被指是SARS和新冠病毒原始宿主的果子狸和蝙蝠。

另有歌词则暗含习近平“肩抗200斤一口气走10公里”的传说，以及跟习近平相关的“共同富裕”、“脱贫”，甚至还有大陆人耳熟能详的一句俗语“撒币”……

你说你 (很努力)

不换肩 (走了十里)

扛着棉花 采着牠爱的蜂蜜 (共同富裕)

拚了命 (要脱贫)

每天到韭菜园里

收割撒币月领一千真开心

还有一段模仿两个情侣吵架，暗含小粉红动辄指责他人“辱华”

“说的话

你从来都不想听

却又滔滔不绝出征反击

不明白

到底辱了你哪里

总觉得世界与你为敌

“玻璃心“发布后受到大陆封杀，女歌手陈芳语直接录制了清唱影片，还改了歌词，她高唱：“对不起伤害了你，微博删掉没关系，我听见有个声音，是玻璃心碎一地，没关系我还有IG，也还有FB，或许不该太直白，超直白，I'm so sorry，YouTube Trending第一名。” 看到陈芳语展现的霸气反呛，黄明志留言：“U R The QUEEN.（你是女王）”。陈芳语2012年因为代表作《爱你》走红后，原本在中国大陆也有粉丝团，但近年因为迭遭指控言行、作品挺“台独”等，大陆粉丝团已于2020年宣布停止运作。

歌手黄明志10月20日在脸书表示，“其实音乐有翅膀，我把它创造出来之后，它会自己飞到世界各地，请问你在哪个国度听到这首歌呢”，他同时分享歌曲『玻璃心』成为YouTube台湾和相关第一名、新加坡排行榜第二名，马来西亚排行榜第三名，同时也闯进澳洲热门排行榜第四名、加拿大排行榜第九名，世界热门排行榜第十四名，是唯一上榜的中文歌。

小粉红惹人反感

中国大陆小粉红动辄谴责他人“辱华”引起海外相当反感，根据中央社报道，台湾艺人陈嘉行(焦糖哥哥)表示：过去许多人抱着西向赚钱中国梦，选择对中国“小粉红”行为视而不见，近年中国官方更纵容“小粉红”、“五毛”线上线下四处出征、闹事。“但他们忘记全世界的人越来越文明，对这样野蛮的行为，只会越来越反感。”

他肯定黄明志与陈芳语的新歌『玻璃心』，认为音乐人面对社会不公不义，极权压迫，一句抗议歌词都不敢说或写，才是愧对音乐。

2019年与黄明志合作『鬼岛』的饶舌歌手大志对中央社表示，黄明志的『玻璃心』并没有刻意挑起敏感神经，只是传达出大家的普遍感受。中国就是很玻璃心，什么也讲不得，一讲到比较敏感的事情，就会玻璃心碎一地，黄明志只是把这个形象讲出来而已。