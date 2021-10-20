最新联合民调：超过90%日本人对中国印象不佳

由中国、日本的民间团体联合实施的最新舆论调查显示，成功90%日本民众对中国的印象不佳；中国民众对日本的印象一年来急速恶化，将近70%中国人对日本没有好印象。

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中央社消息，日本非营利组织言论NPO与中国国际出版集团今年8月至9月底共同实施的"第17届中日联合舆论调查"，采取问卷或面对面访谈方式针对1000名日本人及1547名中国人实施民调，结果周三出炉。

调查显示， 日本民众对中国的观感没有改善，对中国印象差的日本人占90.9%，较去年增加了1.2个百分点，仅次于2016年调查结果的91.6%，是5年来再次成功90%。

认为目前中日关系好的日本人降至2.6%。日本民众对中国印象佳者仅9%。认为中日关系恶化的日本民众有54.6%，与去年调查结果相差无几。

中国民众对日本没有好印象者占66.1%，较去年增加13.2个百分点。

调查显示，中日两国民众对对方国的观感，开始重返这项联合舆论调查开始实施的2005年严峻水平。

问及中日关系发展的受阻原因，中国民众认为"中日两国政府之间缺乏政治互信关系"占29.3%，比去年增10.4个百分点。

中国人对日本印象差的理由，回答"日本对过去侵略的历史没确实道歉反省"占77.5%；回答"部分政治人物的言行不当"21%，较去年增8.7个百分点。

这项民调显示，中日之间因彼此的军事威胁被强调、热议，两国人民感到不安之际，政府之间并未发挥外交功能，加上新冠疫情导致两国人民缺乏直接交流，导致在中国，有关历史认识的问题再度成为话题。

言论NPO的负责人工藤泰志认为，至今17年间的中日舆论调查显示，中国民众对日本的印象恶化的最大原因是历史认识问题及钓鱼台列屿问题。

工藤指出，中国众对日本印象恶化的情况，有时会发展成连政府间外交都无法处理的局面。现在再加上中美关系对立这项全球变化带来的影响，中日两国民众的意识也起变化。