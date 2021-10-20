澳洲智库ASPI公布新报告：新疆模式正被内地效仿

澳大利亚战略政策研究所(ASPI)10月19日发布标题为《镇压的结构》的报告，列举了170多个近年来参与治理新疆的中国各级党、政、军和混合行政机关，揭露中国政府于新疆推行“种族灭绝”的来龙去脉和具体操作情况。

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这份报告罗列了参与新疆维稳工作的中央、自治区、地级和乡镇级别的政府机关。比如，中央机关上至中共中央、最高法、国务院，自治区机关包括区党委、区政府、新疆生产建设兵团等等，地级机关包括地县党委、地方军区等等，而乡镇级别机关包括乡政法委、乡武警、派出所等等。报告指出， 在新疆反恐运动和再教育运动中，当地几乎没有部门或官员能够摆脱“维稳”工作的责任。就连最无辜的政府机关也会实施压迫性政策，比如喀什林业局就曾替当地的多座再教育营管账长达一年。

报告指出，随著2009年新疆乌鲁木齐暴动及其他与维吾尔族人有关的暴力冲突爆发，中国政府认定“恐怖主义势力”、“极端主义势力”和“分离主义势力”为造成新疆不稳定的“三股势力”。

习近平2014年4月到新疆巡视后，提出“要使暴力恐怖分子成为过街老鼠人人喊打”；同年5月23日，新疆遂展开“严厉打击暴力恐怖活动专项行动”。

2016年陈全国出任新疆党委书记，自2017年初起，数十万到百万维吾尔族和当地其他民族的居民，遭当局围捕送进多个“职业技能教育培训中心”。在“再教育营”内，学员须接受类似监狱和军队的生活管理，而且动辄遭受精神和肉体处罚和折磨。

报告同时也承认，2019年有些“再教育营”采取较宽松的管理模式，而且也有学员获得释放。不过，当局继续以“社区管控”为名，对新疆维族人实行“软禁”。

报告强调，中共在新疆的维稳手段正在被内地的其他省份和地区效仿，例如香港的“反恐”部门，就派人前往新疆受训，学习当地政府监控民众的手段。