澳门独立网媒「爱瞒日报」停业 多元声音和民主力量再减弱

在民主派立法会参选人全部被澳门当局取消参选资格后，获民主派新澳门学社支持的批评性网媒《爱瞒日报》宣布，「由于前所未有的环境变迁，资源稀缺」，该报今(20日)天凌晨零时起停止运作。该报创办人之一的崔子钊和不少网民均对《爱瞒日报》匆匆结束表示错愕和惋惜，指澳门愿意发声的网媒或平台已是少之又少，十分需要不止一种声音；崔更希望「有心人」接办《爱瞒》。

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以亲建制传媒为主的澳门，有16年历史的《爱瞒日报》可说是异数，其名字便是取当地最主要报章《澳门日报》的谐音及创办人眼中的澳门传媒特性而来。该报昨晚宣布停运时表示，《爱瞒》长久以来「坚守新闻自由价值，呈现澳门多元面貌」，感谢民众支持。

曾经是《爱瞒》副社长的崔子钊向「论尽澳门媒体」表明，不认同《爱瞒》如此结束，指其社交平台FB有12.5万追随者，有一定影响力，应该找有心人「接手」、转型，甚或向市民众筹，以保持多元声音。他质疑，《爱瞒》停运与民主派议员因遭撤销参选资格而备受打击有关，他批评民主派人士在DQ事件后，无心继续社运或投放精力在《爱瞒》。

自称与民主派政党「新澳门学社」资源共享但编采独立自主的《爱瞒日报》，于 2005 年 11 月由该社成员创立，初期曾出版纸本，页数不多并夹在学社的刋物一同派发。该报以多元、嬉笑怒骂、「恶搞」方式揭露澳门政治社会事件，敢报敢言风格赢得不少支持者，并自2010 年起独立出刊，开设脸书，又以《爱瞒传媒》之名在澳门新闻局登记。在过去不同的重要社会运动中扮演重要角色，例如2014年迫使政府收回被指离谱的《候任、现任及离任行政长官及主要官员的保障制度》法案；2016年因时任澳门特首崔世安以公帑的基金会捐款一亿元予中国的暨南大学，而「捐款方」和「收款方」同由崔把持而被指利益输送，社会反对声音不断，但最终反对无效；六四烛光集会；以致最近民主派议员全被 DQ（取消资格）和澳门立法会大会首次无民主派议员等，《爱瞒》均有大肆报道。