绿债滚滚来：港府来五年零售发行1775亿 人行吁港发人民币计价绿债

香港财政司司长陈茂波在一个论坛上透露，未来五年会定期发行等值1775亿港元(折合约196亿欧元)的政府绿色债券，该批债券将以不同年期、不同货币和零售方式发行，让市民可以共同参与，而所得款项日后不一定用作工务工程，可以投放在绿色项目上。

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中国「十四.五」规划支持香港成为大湾区绿色金融中心，陈茂波今(20日)早在一个有关绿色金融机遇的论坛上透露的上述发行量，是港府过去四年合共发行的60亿美元绿债的3.8倍。

他又举数字证明香港可以发展绿债平台，指去年在港发行的绿色债券及贷款总额达120亿美元，截至去年底，累计绿色融资金额大约380亿美元，当中三分之一的绿色债券发行人是首次在港发债，反映香港融资和专业服务深受绿色金融产品发行人和投资者欢迎，港府会继续推动更多机构利用香港作绿色可持续投资及认证，推动香港成为海内外绿色企业首选的融资平台。

今早与陈茂波出席同一会议的中国人民银行金融研究所所长周诚君更指出，中国绿色债券正逐步与国际接轨，香港可以进一步帮助中国绿债市场接轨国际，例如在港发行更多人民币计价绿色金融资产及人民币绿色证券化产品。他透露，中国绿债规模已达12万亿至13万亿元人民币；今年头九个月，新增的绿债规模已达4000亿元人民币，按年提升约一倍。