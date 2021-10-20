美国会再就港疆人权问题举行听证会 议员促加快通过港人避风港法案

美国国会及行政当局中国委员会再就香港和新疆人权问题召开听证会，会上发言的议员均促请拜登政府采取更多措施以协助和保障日益受压的港人和维吾尔人，并呼吁国会加快通过为逃离当地人士提供保护的法案。

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中国委员会主席、参议员马凯利(Jeff Merkley)在听证会开始时指明，中国不单止持续打压港人和维吾尔人，更想方设法把在他国寻求保护的相关人士遣返回华，例如威胁土耳其政府若不遣回在当地的维人，便会停止向该国提供新冠肺炎疫苗；对香港，就是拘捕流亡海外港人或禁止他们离境，期望是次听证会能推动保障有关人士的法案在国会通过。他与民主党众议员马林诺夫斯基(Tom Malinowski)讨论具体方法时，后者表明，若可加快通过，不介意把他推动的港人保护法案拆细。

马林诺夫斯基年初把他推动、建议向港人在签证和移民申请方面提供优先权的香港人民自由和选择法案 (Hong Kong People’s Freedom and Choice Act)加入其他针对中国的法案中，再次提交国会考虑。另外，尚待现届国会通过的相关法案还有香港避风港法案(Hong Kong Safe Harbor Act)和维吾尔人权保护法案 (Uyghur Human Rights Protection Act)。

在会上，共和党众议员史密夫(Chris Smith)透过视像发言时促请政府把收容之门打得更开；马林诺夫斯基则指出，总统拜登8月签署备忘绿，推迟将滞美港人驱逐出境的时间18个月是好事，但部分港人可能面临长期被检控的威胁却难以在短时间内解决。委员会共同主席麦克高文亦表示，现时对于保障香港和新疆人权的进度过于缓慢，华府和国会都须采取更多措施。

对于通过法案可能令中国政府阻止高技术港人离开的反作用，马林诺夫斯基回应委员会主席的提问时表示，正因有这可能出现，国会更应加快通过相关法案。

正流亡美国的前国际学生团成员张昆阳以香港民主委员会顾问的身分出席听证会，他以曾出席听证会的黄之锋已在囚为例，指出香港的情况正急速恶化，促请华府协助受压迫的港人赴美和融入当地生活。出席听证会的，还有维族诗人Tahir Hamut Izgil，他述说来美四年仍未取得公民身分和留在新疆人士的苦况；而传统基金会高级政策分析员伊诺诗(Olivia Enos)在会上呼吁美国联同其他盟国，以收容更多港人和维吾尔人