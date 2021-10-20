英国政府警告冬季可能日增10万例新冠确诊

英国日增新增新冠病毒确诊一周内再次达5万例，不过，英国政府周三表示，不准备采取室内戴口罩等严格的限制措施，英国希望通过接种疫苗以及新的治疗方法控制疫情。俄罗斯疫情升温，普京批准停班一周；而美国计划为5至11岁儿童接种新冠疫苗。

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法新社报道，英国单日新增确诊达5万例，这已经是一周内第二次确诊超过5万例。英国卫生大臣贾维德表示，冬季期间英国可能每日可能增至10万例新冠病毒确诊，每天住院的人数将达到1000人。

英国累计新冠死亡13万9000例，在欧洲仅次于俄罗斯位居第二。

英国公共卫生专业联合会等呼吁政府立即重新采取防疫措施，如室内代口罩、鼓励远程工作等，限制疫情。

不过，贾维德在周三的记者会上也表示，目前阶段政府还不会实施应急防疫措施的“B计划”。贾维德强调，目前接种疫苗仍然是防疫的第一选择，但他重申，政府已针对所有情况准好应对准备，一旦医院面临压力，将"毫不犹豫"采取行动。

另据报道，俄罗斯疫情严峻。俄罗斯总统普京周三批准在10月底至11月初停止上班一周的政府提案，以对抗新冠疫情攀升的病例和死亡人数增加。

普京和政府官员举行视频会议时指示，10月30日至11月7日的停班时间可以视地区提早或延后。

俄罗斯各地相继采取行动阻止病毒蔓延，反映了在国内民众普遍不愿意接种国产卫星-V疫苗（Sputnik V）的情况下，加强遏制疫情日益急迫。

另据美国媒体报道，美国政府计划最快在数周后，开放为5至11岁的儿童接种新冠疫苗。

白宫周三说明接种计划时表示，全美国约2800万名5至11岁儿童，将可以在全国过百间诊所、地方药房或学校接种疫苗。预计美国疾病控制及预防中心将于下月初举行咨询会议，评估儿童接种疫苗的利弊，有关方面事前已经进行研究，确保疫苗的安全性，相信最终会批准对儿童紧急使用疫苗。

白宫官员表示，现在美国已有充足辉瑞/BioNTech疫苗，为合资格的约2800万名儿童接种，疫苗会使用较细小的针头，剂量也会比成人少。