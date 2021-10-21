多名记者在喀布尔妇女抗议活动期间遭遇塔利班暴力

周四，一些阿富汗妇女在首都举行抗议活动，以捍卫她们学习和工作的权力。多名前往报道相关活动的记者遭到塔利班殴打。约有20多名妇女十分罕见地出现在喀布尔市中心地带，举行了一个多小时的抗议活动，她们提出捍卫自己学习和工作权力的诉求。这些示威者没有受到在场的塔利班的暴力干预或逮捕。

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妇女示威者披着彩色头巾，身着长衫或长裤，高声呼喊着“失业、贫穷、饥饿”，要求工作的口号，同时呼吁重开女子学校。不时受到塔利班安全部队包围的示威者，在车流中行进，她们手中还挥舞着写有“我们无权工作”字样的纸张。

法新社报道指出：阿富汗妇女9月30日举行了上一次示威活动，不过相关活动仅仅持续了数分钟便遭到塔利班士兵的驱散。本次活动虽然没有遭到干预，但是，在现场的媒体却被禁止靠近示威人员，禁止拍照，并遭到塔利班士兵的粗暴对待。其中一名记者遭到塔利班用枪的把柄的殴打后被踢出游行队伍，并受到一名在场的塔利班人员的威胁。

参加示威的妇女在游行期间虽然没有受到人身攻击，但塔利班多次试图驱散游行队伍。一名组织者向法新社披露：她们最终决定结束示威，没有人员被捕。

一名组织者表示：塔利班不尊重任何人，包括记者、当地百姓、外籍人士和妇女。 因此她希望向阿富汗所有的女性传递的信息是：不要惧怕塔利班，即使受到家人阻拦，也不要害怕。要走出家门，做出牺牲，为的是享有应该享有的权力，必须这样做，目的是为了下一代而改变现状。