欧洲议会"欧台关系报告" ：台湾称是"民主一大胜利" 北京提出"严正交涉"

欧洲议会周四高票通过首份"欧盟－台湾政治关系与合作"报告，报告呼吁欧盟提升与台湾关系，包括将台湾的欧洲经贸办事处更名为"欧盟驻台湾办事处"及启动投资协定程序等。台湾方面称，这是欧洲民意力挺台湾民主的一大胜利，而中国驻欧盟使团表示，因严重违背"一个中国"原则，已向欧方提出严正交涉。

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欧洲议会全体会议周四以580票赞成、26票反对、66票弃权的压倒性结果，通过"欧盟－台湾政治关系与合作"报告，中央社称，"创下欧洲民意力挺台湾民主的重要里程碑"。

报道指出，"中国近年发动战狼外交，并以经贸力量抗衡民主制度以及侵害人权。迫害新疆维吾尔族人民、镇压香港民主已引起许多欧洲国家反感，再加上今年中国大动作制裁积极为民主人权发声的欧洲议会议员，引爆欧洲议会怒火，大动作冻结欧盟中国投资协定批准程序，使得支持台湾民主体制呼声高涨，为推进欧盟台湾政治经贸关系创造有利空间"。

消息称，在报告进入全会表决前，多位欧洲议员发言说明这份报告的重要性。负责这案子的报告人、瑞典籍欧洲议员魏莫斯（Charlie Weimers）表示，"这是一次历史性的投票，要展示从法国斯特拉斯堡向北京发出一个强烈讯号，中共阻止民主进程的努力将是徒劳"。

德国籍的欧洲议会对中关系代表团团长包瑞翰（Reinhard Bütikofer）表示，这份报告一方面向台湾人民传达出明确的讯息，即欧洲议会与台湾站在一起；另一方面向北京传达的讯息是"重新考虑你们的政策"。

斯洛伐克籍议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）则强调，在一个极权主义政权变得越来越自信的世界里，只是捍卫民主已经不够，"我们必须采取民主攻势"。

曾担任立陶宛总理的欧洲议员库比柳斯（Andrius Kubilius）发言时表示，"欧洲议会对这份特别的报告有强烈的跨党团支持，代表支持欧盟发展与台湾更密切的关系。这不仅是对中国发出的讯息，也是对欧盟的一个讯息，即台湾是一个不亚于中国的重要伙伴，是中国人民民主的典范，且中国不应因立陶宛支持台湾而威胁立陶宛"。

欧盟副主席维斯塔哲（Margrethe Vestager）19日代表欧盟发表立场，强调欧盟将加强与台湾接触，确保台湾维护所拥有的民主自由，并将深化与台湾合作。她也公开表示，希望台湾成为欧洲芯片法案的重要伙伴。

这项报告建议欧盟执委会与台湾强化政治及经济关系，鼓励欧盟及会员国与台湾进行包含最高层级的互动、严重关切中国对台湾的军事恫吓、启动双边投资协定（BIA）谈判准备程序、将台湾的欧洲经贸办事处更名为"欧盟驻台湾办事处"、在半导体等产业及供应链进行对话等。

台湾驻欧盟兼驻比利时代表处在报告获压倒性高票通过后表示，"这是欧洲议会首次就台欧盟全面关係所通过的建议案，为进一步提升台欧盟双边关系奠下新的里程碑"。感谢欧洲议会支持进一步加强台欧盟合作，共同追求共享价值，并深化双方伙伴关系。

另一方面，中国驻欧盟代表团则发表声明，指"欧洲议会不顾中方多次劝诫通过有关涉台报告，公然鼓吹欧台发展政治关系，严重违背一个中国原则，对此坚决反对，并已向欧方提出严正交涉"。

中央社报道称，欧洲议会这次发起捍卫民主攻势，由于欧盟已公开表达将深化与台湾合作，为欧台未来的交往扩大想像空间。