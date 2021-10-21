沈阳一饭店爆炸已致4死47伤 事故原因在调查之中

当地时间10月21日8点20分左右，辽宁省沈阳市和平区太原南街222号发生爆炸。据中共沈阳市委宣传部21日晚最新通报，事故已造成4人死亡；3人重伤，44人轻伤，均送往医院进行救治；安排36家宾馆，对事故波及群众进行妥善安置。事故原因正在调查之中。

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10月21日8点20分左右，沈阳市和平区太原南街222号一家饭店传来一声巨响。事发现场视频显示，爆炸房屋窗户全部破损，附近的车辆也只剩车架，马路上一片狼藉，并伴有大量烟尘。爆炸发生后，有关部门和属地政府共出动各类救援车辆307台、救援力量1054人，8名各类专家参与救援。消防搜救队伍对爆燃区域内部和外围已开展了4轮搜救。

21日中午，事发地附近已被交通管制，在南七马路西安街交叉口，有警察疏散人群维持秩序，一位民警表示，街道两旁的玻璃随时可能掉落，要求周边群众转移至安全地区。爆炸现场直线距离300米左右的南八马路上交通拥堵，多辆沈阳市殡仪馆车辆、消防车辆及120急救车在路边停靠。附近居民楼窗户受损严重，地上堆积着爆炸震落的玻璃碎片，有关部门正在南七马路上对道路燃气管道进行检修。