知名钢琴家李云迪因朝阳群众举报嫖娼被拘

资料照片：2011 年 12 月 6 日，中国上海，澳大利亚歌手凯莉·米洛与中国钢琴家李云迪在舞台上表演。

北京朝阳公安分局周四通过官方微博称，根据朝阳群众举报，涉嫌嫖娼的中国知名钢琴家李云迪已被行政拘留。

广告 继续浏览后续

消息传出后，中国社交网络沸腾，许多网民难以置信，有的说：“第一反应是李云迪被陷害了”、“但愿不是”……

有人戏虐：“朝阳群众的眼睛到底是雪亮雪亮的，举报了那么多明星”。“北京朝阳区群众厉害，其他区群众也要跟上哈”。

“朝阳群众”一向被视为是当局的打手，不可小觑。解放军旗下微博公号钧正平近日针对美国中央情报局成立“中国中心”，专门招募懂中文员工一事呼吁中国老百姓反间防谍，“我们需要朝阳大妈，捞铜渔民”，“打一场人民战争”。

这里的“朝阳大妈”就是指的“朝阳群众”。据指出，因被“朝阳群众”举报而被警方打击惩治的“明星涉毒与嫖娼案件”不胜枚举，有人评论：北京“朝阳群众”成为继中情局、克格勃等世界王牌情报组织之后的又一“王牌”

人民日报微信公众号侠客岛则评论：“琴键弹错了可以重来，人生道路可得认准黑白”。

据指按中国法律，嫖娼不构成犯罪，但可能会遭受治安处罚。

李云迪有“钢琴王子”之称 ，18岁在第14届肖邦国际钢琴比赛夺得金奖，成为该奖最年轻的冠军，也是首位获此殊荣的中国人。他还于2015年担任第17届肖邦国际钢琴比赛的评委，成为肖邦国际钢琴比赛史上最年轻的评委。

在中国，李云迪与另一名青年钢琴家郎朗齐名，且两人都出生在同一年，但后者国际知名度更高。