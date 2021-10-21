美军推动高超音速武器计划 成功进行3项测试

美国总统拜登周四表示，对中国的高超音速武器感到担忧之际，美国国防部指出，美国海军与陆军周四成功进行3项高超音速武器零件原型的测试，这些测试将为发展新武器提供资讯。

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路透社报导，山迪亚国家实验室（Sandia National Laboratory）周四从国家航空暨太空总署（NASA）位于维吉尼亚州的瓦勒普飞行中心（Wallops Flight Facility）进行测试。

根据五角大楼声明，对发展海军的传统快捷打击（CPS）和陆军的远程高超音速武器（LRHW）进攻性极音速打击能力，周四的测试有助提供资讯。

美国海军与陆军拟在10月1日开始的2022财政年度，进行一项通用高超音速导弹飞行测试。

五角大楼在声明中说，"今天的测试在实际操作环境中，展现先进高超音速科技、能力和原型系统"。

美国已在积极研发高超音速武器，这是美方自2000年代初期起常规全球快速打击计划的一环。

洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）和雷神技术公司（Raytheon Technologies）等企业都在为美国发展高超音速武器能力。