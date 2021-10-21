联合国：43国发表联合声明呼吁中国在新疆尊重人权

来自各大洲的43个国家呼吁中国在新疆尊重人权。法国驻联合国大使尼古拉斯•德里维埃周四在联合国人权问题视频特别会议上宣读了43国联合声明，声明指新疆的人权状况令人堪忧。

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法新社消息，在周四举行的联合国大会人权问题视频会议上，法国大使尼古拉斯·德里维埃表示，我们呼吁中国允许包括联合国人权事务高级专员在内的独立观察员"立即不受阻碍地进入新疆"，德里维埃表示，各国对新疆维吾尔少数民族自治区的情况"极为担忧"，他并引述可靠消息称，"在新疆有一百万维吾尔人被任意拘押在政治再教育营"。

签署联合声明的43个国家包括美国、欧洲及亚洲国家。声明称，在新疆针对维吾尔及其他少数民族存在酷刑、残忍及非人道的待遇、强迫绝育、性暴力以及强迫儿童分离等侵犯人权行为。

中国驻联合国大使张军则谴责有关的声明是“谎言”和“损害中国的阴谋”，并驳斥声明是“毫无根据的指责”。 他说，“新疆在发展，人民每天都在为取得的进步感到自豪”。

2019年和2020年，有关新疆人权问题的联合声明分别由英国和德国主持下签署公布。有关的声明在两年前获得23个国家签署，去年增加到39个国家支持，今年增加到43个国家联合签署，其中包括土耳其、斯瓦蒂尼、葡萄牙和捷克共和国。