中国《证券时报》：恒大支付一笔逾期美元利息避免了违约

中国官媒《证券时报》周五（10月22日）报道，中国恒大集团向国际债券持有人支付了一笔逾期美元利息，这一出乎外界意料之举让这家深陷巨额债务危机的房地产行业巨头避免了违约。

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据中国《证券时报》报导，恒大未能支付原定9月23日到期的一笔价值8350万美元的债务利息，但仍有一个月的宽限期至本周六截至，报道援引消息来源说，恒大最终向债券持有人支付了这笔逾期美元利息，令之前普遍认为恒大将错过支付而引发违约的市场观察感到意外。

报道未提供详细信息。

《证券时报》是中共党报《人民日报》旗下媒体。

背负超过3000亿美元巨额债务，恒大面临破产前景9月份引发国际市场恐慌。恒大在香港股市暂停交易两周后，周四恢复交易继续下跌。 但在《证券时报》有关恒大支付逾期利息的消息报道后，周五恒大股市价格回升，开盘时上涨近 5%。

恒大自危机以来始终在努力维持其经营活动，并寻求出售资产以纾困。集团本周承认，原计划出售旗下物业管理公司50.1%多数股权案最终破局，该笔交易原本可为恒大带来26亿美元资金纾困。

中国央行上周表示恒大债务对中国金融体系构成的风险“可控”，但个体业主已表现担忧，九月份有数十名个体业主及供货商到恒大集团总部前示威，要求按期交房及付款。观察认为尽管北京迄今仍没有做明确表态，但恒大危机对中国社会稳定的影响可能会促使当局出手干预，

位于北京的Plenum公司分析师陈龙（音）向法新社表示，尽管恒大此次支付避免了违约，但未来几天和几周内，它还面临着其他债券支付的最后期限，“每两周左右要支付一次利息”，其数额并不巨大，”但到未来某个时候，除利息外，还会面临有到期的本金需要支付，其数额将高达数十亿美元”

他认为，恒大目前仍然在等待“奇迹“出现或北京出手干预。

报道说，恒大危机是中国房地产普遍困境的表现。购房者担忧开发商破产风险导致中国新房价格六年来出现首次下跌，据官方周三表示，在 70 个中国大中城市，9 月份房地产价格一年多来呈下降趋势。据彭博社的估算，中国房地产价格平均下降了近 1%。