北京新增4例确诊 所有疫区进京航班停飞

10月22日，北京昌平区报告4例内蒙古旅游返京人员确诊病例。因北京冬奥临近，且疫情离中南海越来越近，北京当局异常紧张，当日立刻升级严控中高风险地区所在县（市、区、旗）及14日内有该区域旅居史的人员进京，当局高调宣布，“有病例及感染者所在市落实停航、停售、暂停进返京”。

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据官媒报导，10月22日0时至12时，新增4例京外关联本地确诊病例，均居住昌平区宏福苑小区，10月12日至15日自驾前往内蒙古、宁夏、山西等地旅游。4人于10月16日返京。10月21日，其中2人分别向村（居）委会报告，曾于10月12日在内蒙古额济纳旗旅游并在一餐馆用餐。

另据官媒报导，要提升进京管控等级，有病例及感染者所在市落实停航、停售、暂停进返京。要强化进京通道管控，铁路、民航和公路检查站严格查验。报导称，当前正值北京冬奥会国际测试赛，要严格按照要求做好疫情防控和赛事组织工作，为如期安全顺利办奥打好基础。

据报导，昌平区北七家镇宏福苑社区升级为中风险地区，当局称“全区立即进入应急状态”。截至目前，昌平区已排查密切接触者194人，已转运到集中隔离点78人，全部落实隔离管控措施，其馀116人正在转运中。宏福苑小区周边区域、白各庄新村小区除西一区外的其他区域划为管控区域，人员只进不出，周边学校停课，在校学生封闭管理，老年公寓封闭管控，商户等服务场所暂停营业。管控区内近4万人进行全员核酸检测。

北京昌平当地网友纷纷发帖表达不安，并透露当地的情况：

“16号返京，21号才报告？？还就其中2个人报告，咋想的？这几天得传多少人呀！”

“四点多听到外面叮当响，以为是打架，后来发现是小区在封闭小区大门……”

“昨天才报告呀……我们在广州16.17号刚开始的时候电话都快被居委打爆了……”

“早上睁开眼小区封空了，刚刚做完核酸。”

网友发布的视频显示，昌平区北七家镇宏福苑社区被封，防疫车连夜将密接者拉走集中隔离。所有的居民开始排长队进行核酸检测。管控区各交通要道都设立了路障，禁止车辆出入。