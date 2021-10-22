沈阳闹市燃气爆毁半条街 该路段曾2次同类事故

中国辽宁省沈阳市和平区太原南街222号一家餐馆发生燃气爆炸，商铺被炸空，半条街被炸毁，附近楼体受损，现场一辆公交车被波及，车窗全被震碎。事故已造成4人死亡，另有3人重伤、44人轻伤。该地才刚完成老旧天然气管道改造，目前无法判断爆炸是否与施工有关，当地市民称，该路段已不止一次发生过燃气爆炸。据知情人披露，爆炸原因系“王二牛烤骨头店”厨师18日下班时忘记关燃气，19日上午，服务员上班开灯引起爆炸，成为第一位死者。

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辽宁消防官方微博通报，初步侦查判断，是现场住商楼内发生爆炸。有报导指出，该路段以前也曾发生过气爆，分别是在2012年和2013年，共造成近30人受伤。

《大公报》报导，有现场目击者表示，爆炸瞬间街口腾起了蘑菇状云团，“爆炸发生在七马路，范围波及六马路至八马路，一、二、三层是商铺，都炸空了。”居民表示，事发时，不少临街商铺都已开门营业，路上有许多赶着上班或外出买菜的行人。“除了在街上被爆炸波及受伤的行人，不少附近的住户也因爆炸受伤。”

“我现在心脏还很难受。”一位居住在宜春小区、距离事故发生地不足百米的市民回忆起气爆瞬间时仍非常后怕。她说，“当时我在做早饭，我先生正在洗手间洗脸刷牙，就听一声巨响，他就被从洗手间弹了出来，被冲击波弹飞了。”幸运的是，夫妇二人均未有大碍，“但现在很后怕，不敢回家。”

刘女士称，当时公交车里约10位乘客，车窗玻璃全被震碎，公交车门失灵也无法打开，她最后从车窗爬出，刘女士左脸被碎玻璃渣割出一道伤口，左手手掌也受了伤。

据“澎湃新闻”报导，爆炸事故的住商大楼大约有三层楼的范围几乎全毁，周边街道被波及，玻璃、建筑残骸碎落满地，多辆行经汽车受损，还有公交车被爆气浪平推十几公尺后报废，在场人士形容案发时，震动程度如同地震。

综合媒体报导，在此之前，沈阳市政府正在推动老旧天然气管线网路更新规划，沈阳燃气集团今年共计划改造管线200公里，现已完成156公里，预计11月10日前可完成全部改造。

有沈阳燃气接线员透露，相邻事发地点的太原南街西侧，南七马路至南八马路之间，从10月20日晚10点至10月21日早上5点施工，工程于10月21日早上6点结束，并于7点10分上报燃气公司。对于爆炸是否与施工有关，目前还在调查中，暂时无法确认。

此外，由于爆炸案波及周边街道，沈阳当地电网也发布太原南街和南七马路交汇处，附近居民暂时停电的通知。