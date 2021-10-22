港府被指再出尔反尔：下月起入政府楼者均须用「安心出行」 非港人专科医生可免试执业

港区国安法30日深夜由港府公布即时实施，特首林郑月娥签署该法，并已刊宪生效。

港府宣布，自11月起，所有政府员工及市民均须使用纪录个人行程的「安心出行」软件，方可进入政府大楼及办公处所，涵盖图书馆、泳池、体育馆等市民常用公共措施。新安排与创新及科技局局长薛永恒去年底指没有计划强制任何地点使用「安心出行」的说法相违，被民主党斥为出尔反尔，不断加强追踪市民的行踪，以迎合中国内地的通关要求。

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香港立法会昨(21日)天在只有一票反对票的情况下，通过修例，容许境外的非港人专科医生在免试的情况下，通过「特别注册」来港执业，与港府当初声言只开放予海外港人的说法不同，被医学界斥为出尔反尔，甚至是自称建制派的香港医学会前会长和医学专科学院前主席方津生亦直斥港府「突然改口」是「破坏自己诚信」之举，令港府变得完全不可信赖。卫生福利局局长陈肇始称，会尽快推动吸纳境外医生来港工作，预期明年公布认可学院的名单。

防疫措施转变方面，港府昨傍晚宣布，下月起，除12岁以下和65岁以上人士，以及残疾人士等获豁免人士外，所有人必须使用「安心出行」，才会获准进入政府大楼和办公处所，因为现时让市民选择填个人资料的方法，会出现个人资料缺漏或失实的情况，以致在出现确诊个案时削弱追踪接触者的工作效率。发言人续称，港府此举亦希望能起牵头作用，鼓励私人企业更广泛使用「安心出行」。

由于市民忧虑「安心出行」具有追踪功能，侵犯私隐，利用手机下载软件人数未算普遍，截至8月3日，「安心出行」软件下载量才刚突破500万。但当中包括出入一次埸所便卸除软件、之后又下载的重复下载人次。但在最近港粤双方讨论两地免检疫期的通关安排时，粤方对港府的「安心出行」没有追踪行踪功能布疑虑，港府专家顾问许树昌曾透露，创科局正研发「过关码」，市民须上载疫苗纪录、行踪等数据。