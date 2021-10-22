美国国务院周五对NBA凯尔特人队在中国遭抵制深表关注

美国国务院周五（10月22日）说，对NBA凯尔特人队在中国遭抵制深表关注。美国NBA凯尔特队球员埃内斯‧坎特（Enes Kanter）周三（10月20日）在推特上发布视频，谴责中共对西藏的残酷统治，此举在中国引发舆论反弹，腾讯停止直播该队赛事。

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路透社报导，美国国务院发言人在一封电子邮件中提到此事时说：“美国对中国因一名球员发表有关西藏的言论而对NBA采取的行动深表关切。”“我们重视言论自由，并支持任何行使该权利的人。”

NBA凯尔特队球员坎特周三在视频中说，“我在这里发出我的声音，说出西藏正在发生的事情。在中国政府的残酷统治下，西藏人民的基本权利和自由不存在。”他在配备的推文中还谴责中共领导人习近平是独裁者。

坎特发布视频的当天，凯尔特人队当夜揭幕战对阵纽约尼克斯队（New York Knicks）期间，腾讯突然切断了直播，尽管坎特并未获上场机会，他当时穿的鞋上面有西藏旗帜的颜色和“Free Tibet”（自由西藏）字样。

在中国腾讯的体育应用软件上，接下来的NBA比赛都标注将有直播，但不包括波士顿凯尔特人队和费城76人队（Philadelphia 76ers）的比赛，他们的比赛将通过文字和照片来报导。

周四（21日），中国外交部发言人在记者会上说，坎特的“谬论不值一驳”，绝不接受那些对西藏发展进步的攻击抹黑。

坎特的这段视频在社交媒体上引发了中国球迷的强烈反应，一些人誓言不再看NBA。一个拥有超过60万粉丝的凯尔特人球迷账户宣称，在坎特发表声明后不再发布关于球队的信息。到周四下午，在微博上有关坎特的搜索结果已被过滤。

腾讯对凯尔特人队的封杀将持续多久，目前还不清楚。