美国批港府削港人政治参与权 容滞美港人工作谋生

在香港政府完成区议员宣誓并令约占区议会七成民选议席的泛民主派区议员被褫夺资格或「被辞职」当日，美国国务院发表声明，称对香港包括政治参与在内的人权及基本自由持续被削，表示严重关切，再次呼吁北京和香港当局释放以不公义手段拘留人士，以及停止镇压和平的民间社会组织。美国更同时宣布，容许受惠于延迟强制离境令的滞美港人申请工作签证，以便在一年半的延迟强制离境期间维持生计。

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在《港区国安法》生效后，拜登总统8月5日发布备忘录，指鉴于香港人权和自由持续被削，特许在当日或之前已滞留在美国的港人，免被强制离境18个月。对美方容许有关港人在美工作，中国外交部驻港特派员公署今(22日)凌晨表态，予以强烈谴责，批评美方恶意炒作香港国安法风险和挑动社会矛盾，敦促美方悬崖勒马，放弃插手香港事务。公署发言人又批评美方执意为逃亡海外的「反中乱港」分子提供「避风港」，进一步暴露该国打「香港牌」遏制中国发展的「险恶用心」。

美国国务院发言人普赖斯在当地时间21日以《就香港自由持续被侵蚀》为题发表声明，指涉及政治动机的检控个案增加，尤为令人关注，包括藉国安法针对香港的教师、工会、律师、记者、医护人员、学生会及个别市民。美国再次呼吁京港当局，释放不公义地被拘留人士，停止镇压和平的民间社会组织；并再次敦促北京当局恪守《中英联合声明》的义务。 声明又针对港府褫夺泛民主派区议员在2019年透过自由而公平选举赢取的民意授权成果发声，指香港当局以具有追溯力及针对性的方式，任意评定相关区议员的宣誓无效，从而取消其区议员资格，阻止港人有意义地参与管治。 美国的声明总结道，香港市民及其充满活力的公民社会，一直是香港的最大资源，亦是香港作为国际商业和交流中心赖以成功的基石，美国将继续支持港人及其权利和自由。

香港泛民主派在2019年的区议会选举中大胜，在452个民选议席中取得八成半的议席，港府今年通过法例，要求区议员宣誓，建制派传媒则不时引述消息人士提出宣誓门坎，包括曾参与或协助2019年民主派初选的人士、签署反对政府的「墨落无悔」声明者会被取消资格等，后期更放出消息，指如若由当局取消资格，可能会追讨自上任以来的薪津，涉及金额可能超过百万港元，自行辞职者则不会被追讨薪津，结果大批区议员自行请辞，再加上港府在宣誓过程DQ(取消资格)的49人和缺席宣誓的6人，共有逾三百名泛民主派或非建制派区议员被DQ、「被辞职」或无法宣誓，占民选议席约七成。