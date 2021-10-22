美国防长重申挺台但拒谈是否“协防台湾”

美国国防部长劳埃德∙奥斯汀（Lloyd Austin）重申，美国将继续向台湾军方提供协助，但是拒绝明确说明一旦台湾遭到中国攻击，美国是否会出兵协防台湾。奥斯汀10月22日在布鲁塞尔出席北约国防部长会议期间接受媒体访问时作出上述表示的。奥斯汀说：“就像我们多届政府所做的那样，我们将继续向台湾提供其自卫所需的能力”。

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10月21日，美国总统拜登在马里兰州巴尔的摩市参加美国有线电视新闻网（CNN）市政厅问答节目时曾被主持人问道，如果台湾受到中国的攻击，美国是否会协防台湾？拜登总统回应说，“会，会，我们有协防台湾的承诺。”

台湾总统府发言人张惇涵表示，台湾注意到拜登总统的相关谈话，自从拜登上任以来，美国政府以实际行动展现出对台湾坚如磐石的支持。不过张惇涵也重申“遇到压力不屈服，得到支持不冒进”的立场。

北京外交部发言人汪文斌则于10月22日的例行记者会上，呼吁拜登政府“不要站在14亿中国人民的对立面”，“向台独分裂势力发出任何错误信号”，强调在涉及中国主权和领土完整等核心利益问题上，“中方没有任何妥协退让余地，任何人不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心，坚定意志和强大能力”。

拜登总统协防台湾的发言一出，白宫发言人立即出面表示，拜登当时并不是在宣布美国政策的任何改变，“我们的政策没有改变”。但是白宫发言人对拜登是否口误的问题，则拒绝提供进一步的评论。

参加北约国防部长会议的美国国防部长奥斯汀拒绝对拜登有关协防台湾的说法发表评论。他表示：“在台湾问题上，我不愿卷入任何假设性问题的讨论”。

台湾问题最近之所以受到媒体与各界的高度关注，是因为声称对台湾拥有主权，而且誓言即使动武也要实现台湾与大陆统一的中国政府正在逐渐升高对台湾的军事恫吓与压力。

今年十月份的头4天，解放军天天出动大机群侵扰台湾防空识别区，4天扰台的军机累计多达149架次，引发台海紧张情势急剧升高和美英日澳等国的严重关切。

英国国防大臣本∙华莱士（Ben Wallace）星期四也对北京发出警告，侵扰台湾防空识别区很危险，而且有可能引爆冲突。他呼吁中国政府寻找一个和平的方式解决与台湾的分歧。

这不是拜登总统首次提出要协防台湾。拜登8月份接受美国广播公司（ABC）专访时就曾表示，美国一向信守承诺，如果北约遭到任何人侵略，美国将会作出回应，对台湾、日本和韩国做法都一样。这是美国总统首次将台湾的地位提升到美国最亲密盟友北约、日本和韩国同样的高度。

不过拜登总统那次专访播出后，美国政府一位高级官员强调，美国“关于台湾的政策没有改变”。