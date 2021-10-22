逾百万选民的代议士因宣誓而被港府DQ或「被辞职」 区议会重由建制把持 英欧同批

全港区议员宣誓工作昨(21日)天基本完成，共有49名民主派区议员被指宣誓无效而被褫夺资格(DQ)，另有6人因缺席宣誓而被DQ；若把被DQ人数加上因宣誓而辞职的二百多人，以及因囚禁、流亡海外而失去资格者计算在内，共有327名民主派区议员失去议席，投票他们的百多万名选民在议会内亦会失去其代议士，令全港区议会仅余151人，当中只有四成为民主派，令建制派在九区区议会中人数占优，扭转宣誓前由民主派取得绝大部分区议会控制权的局势。

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英国外相卓慧思（Liz Truss）同日发表声明，称香港首次有55名经民主选举诞生的区议员被取消议员资格及超过250人因政治原因受压辞职，对此表达深切关注。与此同时，香港部份工会、利益团体和非政府组织被迫解散，她敦促港府必须保障言论自由，并容许港人真正选择政治代表。

另外，欧盟发言人亦批评港府DQ及区议员被迫辞职，等同否定2019年区议会选举，削弱香港的民主管治架构，并重提《港区国安法》打压异己。发言人呼吁中港当局停止针对捍卫权利自由及民主价值的人。

泛民主派在2019年的区议会选举中大胜，取得388席，占民选议席的八成半，并破天荒在全港十八区中取得十七区区议会的过半数议席。不过，港府与区议会的关系随即出现裂缝，而港府亦于今年5月通过法例，把区议员纳入须宣誓的公职人员名单，其后便传出参与或协助民主派初选人士可能被DQ，甚至追讨他们自上任后的过百万元薪津，触发大批区议员辞职。事隔四个月才安排区议员分批宣誓。

港府昨日公布最后一批的新界西区议员宣誓结果，裁定16名区议员宣誓无效，全属民主派，包括民主党内主张派员选举的2016年立法会选举票王邝俊宇、元朗区议会主席黄伟贤等，而屯门区的张锦雄因在社交平台脸书写上「光复香港 时代革命」的口号，因当局不接纳他指这并非代表「港独」的补充资料而被DQ。另外，元朗区议员陈美莲在宣誓后被指宣誓有效性存疑，要求她提供更多数据，她随后于本月11日请辞，令新界西在宣誓后离任的人数增至17人。

总结而言，在452名民选和27名委任区议员中，有四人因不同原因而押后宣誓；在已宣誓的四批区议员中，共有49名民主派人士被指宣誓无效而遭DQ，缺席宣誓而直接丧失议席的有6人；宣誓过关的民主派区议员则有59人。

经过宣誓操作后，全港区议会仅余151人，当中62人为民主派，占余下人数四成；其余六成人为建制派或中间派。结果，十八区中，有九区区议会以建制派区议员占多数，元朗区更是只余「清一色」建制派议员，令原由泛民主派掌控全港十七区区议会的版图出现逆转。

大批泛民区议员被取消资格的副作用是部分区议会可能因人数不足而无法运作，分别是只剩两名区议员的黄大仙区，以及各有三人的南区和中西区。

香港民意研究所副行政总裁钟剑华批评港府以行政手段「阉割」区议会，削弱其职能，令区议会变得「支离破碎」。他更预计，议会将被进一步削权，在缺乏议会制衡的情况下，港府出错的可能性将会增加。