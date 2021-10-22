香港称龙虾走私是国安问题 澳洲要求说明

澳洲贸易部长特汉的发言人10月22日表示，针对为何龙虾出口被禁，澳洲正要求中国说明，此前香港海关关长何佩珊表示，北京已实施经贸限制，龙虾走私是国安问题。

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路透社报导，直到去年因外交紧张，造成北京针对澳洲施加一连串未经正式公告的贸易障碍前，几乎澳洲的活龙虾出口都是销往中国大陆。因龙虾色泽艳红，是中国人宴客备受欢迎佳餚。

由于香港与澳洲签署独立于中国以外的自由贸易协定，随后龙虾出口至香港激增，且若干澳洲龙虾取道香港销往中国大陆城市。

香港新任海关关长何佩珊21日告诉当地媒体，加强遏止澳洲龙虾从香港走私流入中国大陆是“确保国家安全的执法重点之一”。

据香港电台（RTHK）报导，何佩珊说：“表面上看，这是一桩普通的龙虾走私案件，不过这种走私犯罪破坏我们国家针对澳洲的贸易限制。”

由于澳洲指控，中国採取的贸易限制不符合世界贸易组织（WTO）规范，正当世贸组织审视中国採取的经贸措施时，何佩珊发表了上述评论。

澳洲派驻世贸组织常任代表21日发表声明说，中国已“实施贸易破坏措施”，终止10馀种澳洲货物出口，当中包括龙虾。

特汉（Dan Tehan）的发言人22日在电邮声明中说，去年11月5日，中国海关总署颁布将加强检查的通知后，澳洲龙虾出口至中国受到严重影响。此前澳洲销往中国的龙虾每年总值达5亿2700万美元（约新台币146亿元）。

被问到如何回应何佩珊的说法，这位发言人表示：“澳洲政府持续要求中国海关总署就此予以进一步说明，澳洲岩石龙虾卖到香港完全符合进口国的规定。”