中俄舰队通过日本津轻海峡 日机全程伴飞

中国国防部23日公布，10月7日至23日，中俄两国海军位西太平洋相关海域组织实施首次海上联合巡航。双方共派出10艘舰艇、搭载6架舰载直升机组成联合编队，当中穿越高度敏感度的日本津轻海峡。

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国防部称，联合编队在日本海、西太平洋、东海海域开展联合巡航，并组织联合航渡、联合机动、实际使用武器等科目演练。此次海上联合巡航，旨在进一步发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，提升双方联合行动能力，共同维护国际和地区战略稳定。此次行动是中俄两军年度合作计划内专案，不针对第三方。

央视随舰记者并公布中俄联合编队穿越日本津轻海峡的视频画面，央视记者称，“在现场看到，日本海上自卫队的飞机几乎一路伴飞，还派出多型舰艇跟踪我编队收集情报”。

另据中新社报导，中俄联合编队，横渡日本海、南下西太平洋一路驰骋，于23日在东海东部海域分航，圆满完成中俄两国首次海上联合巡航。联合巡航期间，中俄舰艇编队先后以单纵队穿越津轻海峡、大隅海峡，整个编队绵延10余海里，在海面上浩浩荡荡破浪前行，场面壮观。

中俄联合编队边巡航边训练，双方舰艇共同完成联合机动、联合航渡、实际使用武器等多个科目演练，进一步加强双方合作互信，把中俄海上联演推上新的高度，对中俄关係保持高水准运行发挥重要促进作用。

中方舰艇编队指挥员张勇海军大校指出，本次中俄海上联合军演和联合巡航，双方参演兵力共同经受大风大浪的洗礼，共同经历联训联战的考验，全体参演官兵协力同心、精诚协作，圆满顺利完成海上联演和首次联合巡航阶段各项任务，有效提升中俄两国海军联合行动的能力水平。