中国房地产税改试点 首波10大城

中国全国人大常委会22日通过授权国务院在部分地区展开房地产税改革试点工作，征税对象包括居住用、非居住用等各类物业，不含农村宅基地。试点期限为五年。中国推动共同富裕，房地产税改试点是当中一项重要工作，房地产圈的暴富时代有可能过去了。

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新华社报导，中国国务院将在半年内确定实施启动时间，并制定试点具体办法，而试点地区政府则负责制定具体实施细则。大陆财政部、税务总局负责人表示，将依照全国人大常委会的授权，起草“房地产税试点办法（草案）”，做好各项准备工作。

房地产税试点方案的重点，一是试点地区的房地产税征税对象为居住用和非居住用等各类房地产，不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅。土地使用权人、房屋所有权人为房地产税的纳税人。

二是国务院制定房地产税试点具体办法，试点地区人民政府制定具体实施细则。三是按照积极稳妥的原则，统筹考虑深化试点与统一立法、促进房地产市场平稳健康发展等情况确定试点地区，报全国人大会常委员会备案。

试点期限为五年，自试点办法印发之日起算。试点过程中，国务院应当及时总结试点经验，在授权期限届满的六个月以前，向全国人大会常委员会报告试点情况，需要继续授权的，可以提出相关意见，由全国人大常委员会决定。条件成熟时，及时制定法律。

房地产税试点启动，房市专家评估，政策将成为打击房市泡沫的有效武器，首当其衝的会是有多套房产的炒房客，而冲击最大的会是在一、二线城市。

华尔街日报引述知情人士透露，首波试点城市约十个房价涨幅较大的热点城市，其中深圳、海南、浙江等被点名，有望先行试点房地产税。

有关房地产税具体的征税范围、征税物件、税率等细节仍未知，但此前上海、重庆早在二○一一年率先试点徵收房地产税。上海是针对第二套及以上新购住房，人均六十平方米以上部分徵收房产税；重庆则以豪宅群体作为征收对象。两市试点以来，相关税收都不多，对抑制房价并未起到作用。

大陆房地产交易过程要交的税费主要是契税、增值税、个人所得税、印花税、土地增值税等，属一次性交易。台湾除了交易时要缴交契税、土地增值税外，不论豪宅与否，所有的屋主每年还需缴交房产税（房屋税及地价税）。