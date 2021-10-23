中国：人大通过决议允许在部分地区开展房地产税改革试点工作

中国人大会议周六（10月23号）通过一项决定，授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。决定自公布之日起施行，试点实施启动时间由国务院确定。

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中国官媒指出，此举旨在积极稳妥推进房地产税立法与改革，引导住房合理消费和土地资源节约集约利用，促进房地产市场平稳健康发展。

在过去20年里，房地产一直是中国经济发展的驱动力。 法新社发自北京报道指出，房产税已经在上海（东部）和重庆（西南部）等城市进行了几年的试验。尽管曾在2000年代被提及在国内的普及，但却从未实现过。 多年来提出的主要反对理由包括：征税将不受那些已经为购房而”流血“的业主的欢迎；它可能减少需求或导致大量的公寓被出售。

官方新华社援引中国人大常委会周六通过的决议文本说 ： "允许试点的决定旨在积极稳妥地推进房产税的立法和改革，"。该消息还说 "它将引导人们合理购买住房……促进全国房地产市场的平稳健康发展，"但消息没有明确说明可能受到影响的地区或城市。

据网上官方通报，试点地区的房地产税征税对象为居住用和非居住用等各类房地产，不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅；国务院及其有关部门、试点地区人民政府应当构建科学可行的征收管理模式和程序；本决定授权的试点期限为五年，自国务院试点办法印发之日起算。试点过程中，国务院应当及时总结试点经验，在授权期限届满的六个月以前，向全国人民代表大会常务委员会报告试点情况，需要继续授权的，可以提出相关意见，由全国人民代表大会常务委员会决定。条件成熟时，及时制定法律。

据分析人士称，这样的房产税可以让价格上升得更慢，并限制投机行为。自20世纪90年代末开始有可能自由购买房产以来，房价不断飙升。但许多中国人目前还是没有购房能力。

这项改革的开始遇到中国新房价格六年来首次下降，同时由于一些开发商存在破产风险，造成买家信任度大减。尤其是最近恒大集团的财务状况受到了极大的关注，其潜在崩溃可能会拖累中国的经济增长。

报道称，在中国70个大中城市中，9月份的价格同比下降。根据彭博社的计算，房价价格平均下降了近1%。

《华尔街日报》10月19日曾独家报道，在中共党内出现负面反馈后，当局原计划在大约30个中国城市进行房地产税试点的初步建议已被大幅缩减。