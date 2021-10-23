内蒙古爆发疫情 近万名游客受困 午夜突发爆炸4死3伤

内蒙古阿拉善盟连续数天新增确诊病例，截止至23日早上10点，累计确诊病例超过20例，其中达来呼布镇被定为高风险地区，据央视消息，受此次疫情影响，有近万名游客受困于额济纳旗的胡杨林旅游胜地。屋漏偏分连夜雨，10月22日半夜11点多，阿拉善盟高新技术产业开发区内的一家化工厂发生爆炸事故，目前已造成4人死亡、3人受伤。官方在爆炸发生12个小时后才公布相关消息。

广告 继续浏览后续

据官媒报导，22日23时许，内蒙古阿拉善盟巴音敖包工业园区，内蒙古中高化工有限公司氧化车间发生闪爆，造成4人死亡，1人重伤、2人轻伤，23日0时50分现场明火被扑灭。目前该企业法定代表人已被公安机关控制，现场作业人员已全部撤离，企业正在逐步停产。

大陆网友对官方在12小时后才发布消息不满，并对目前正处于严重疫情中的内蒙古阿拉善盟感到痛心，同时也对化工厂的生产安全表达担忧：“这就是我为什么跑路的原因，到处是高温高压，加各种毒性物质。”“化工、重工业都是事故高发的行业，你可以看看这些行业的保险就知道风险係数了，从事这些工作之前先做的就是安全培训，因为很多作业都是非常危险的！”

“沈阳爆了阿拉善爆。”

据悉，内蒙古中高化工有限公司于2019年5月6日成立。法定代表人张金良。该公司经营范围包括：农药、化工产品及原料（涉及危险化学品和易制毒化学品的以核准范围为准）的生产和销售，货物进出口和技术进出口等。