新增确诊病例

内蒙古爆发疫情 近万名游客受困 午夜突发爆炸4死3伤

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La Chine maintient une politique sanitaire qui vise le « zéro infection », avec une limitation drastique des entrées sur son territoire, des quarantaines obligatoires, des confinements et des tests dès l’apparition de quelques cas.
La Chine maintient une politique sanitaire qui vise le « zéro infection », avec une limitation drastique des entrées sur son territoire, des quarantaines obligatoires, des confinements et des tests dès l’apparition de quelques cas. © TINGSHU WANG, REUTERS
作者： 法广
4 分钟

内蒙古阿拉善盟连续数天新增确诊病例，截止至23日早上10点，累计确诊病例超过20例，其中达来呼布镇被定为高风险地区，据央视消息，受此次疫情影响，有近万名游客受困于额济纳旗的胡杨林旅游胜地。屋漏偏分连夜雨，10月22日半夜11点多，阿拉善盟高新技术产业开发区内的一家化工厂发生爆炸事故，目前已造成4人死亡、3人受伤。官方在爆炸发生12个小时后才公布相关消息。

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据官媒报导，22日23时许，内蒙古阿拉善盟巴音敖包工业园区，内蒙古中高化工有限公司氧化车间发生闪爆，造成4人死亡，1人重伤、2人轻伤，23日0时50分现场明火被扑灭。目前该企业法定代表人已被公安机关控制，现场作业人员已全部撤离，企业正在逐步停产。

 

大陆网友对官方在12小时后才发布消息不满，并对目前正处于严重疫情中的内蒙古阿拉善盟感到痛心，同时也对化工厂的生产安全表达担忧：“这就是我为什么跑路的原因，到处是高温高压，加各种毒性物质。”“化工、重工业都是事故高发的行业，你可以看看这些行业的保险就知道风险係数了，从事这些工作之前先做的就是安全培训，因为很多作业都是非常危险的！”

“沈阳爆了阿拉善爆。”

据悉，内蒙古中高化工有限公司于2019年5月6日成立。法定代表人张金良。该公司经营范围包括：农药、化工产品及原料（涉及危险化学品和易制毒化学品的以核准范围为准）的生产和销售，货物进出口和技术进出口等。

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