纽约时报评李云迪“嫖娼”事件：中国政府常用嫖娼指控威吓政敌

《纽约时报》22日刊文，评中国官媒热炒的著名钢琴家李云迪“嫖娼”事件。指出：北京警方没有提供事件细节，中国政府经常利用嫖娼指控来恐吓政敌。

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文章写道：有关李云迪被拘留的报道迅速成为中国互联网上讨论最广泛的话题之一，许多人对李云迪被拘留表示震惊。警方后来贴出了一张钢琴键的照片，配有这样的文字：“这个世界的确不止黑白两色，但一定要分清和划清黑与白。这个，绝对不可以错……”

文章指出：中国政府经常利用嫖娼指控来恐吓政敌，目前还不清楚李云迪为什么被针对，以及可能会面临什么样的惩罚。

在中国最高领导人习近平的领导下，政府对艺术家采取了强硬立场，并且一直在努力“净化”国家的文化环境，通常是为了追求政治目标。近几个月来，当局一直在试图控制中国喧嚣的名人文化，并对名人崇拜和“饭圈”的危险发出警告。

李云迪在微博上拥有2000多万粉丝，是中国电视台每年有数亿人观看的春节联欢晚会的常客。今年，他在晚会上演奏了爱国歌曲《我爱你中国》。

“一旦毁掉人设，再高的技艺也弹不尽悲伤，”《人民日报》在一篇社交媒体帖子中写道。“崇德守法，才有未来。”

文章写道：中国政府有利用嫖娼指控来排挤政敌的历史，专家说，应该以审慎的态度来看李云迪的被捕。

《纽约时报》引述纽约大学专门研究中国法律体系的法学教授孔杰荣(Jerome A. Cohen)表示，李云迪嫖娼案件缺乏透明度，令人不安。孔杰荣说：“人们能确信所称的事实是真实的吗？”“嫖娼是共产党针对政治对手的一种历史悠久的说法，不由得人们对这个案件产生怀疑。”