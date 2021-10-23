英国外相指不能在核能及5G关键基建上过于依赖中国

上任不久的英国外相特拉斯指出，在关键基建上不能依赖高风险的供应商，而要确保英国跟“可以信赖的伙伴”合作。她的言论显示，即使英国不会将中国投资拒于门外，但中方只能在非战略领域投资。

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特拉斯指，英方不可以在包括核电厂和5G网络的关键基础建设上过于依赖中国，而应该寻求与“思维接近”的伙伴共同建设。

特拉斯接受英国《每日电讯报》（Daily Telegraph）访问，指中国是英国的重要贸易伙伴，但重要的是关系不能变得过于依赖。正在印度访问的特拉斯在上月的官员轮换被提拔成外相，外界分析指她有可能在将来问鼎首相席位。

中国国营的中国广核集团（CGN）有参与在英国东部的塞兹维尔C（Sizewell C）核电项目，占股20%，其余股份由法国电力公司（EDF）持有。被问到此事，特拉斯说英国要把供应变得更多元化，又指在关键国家基建上，英国会确保她跟“可以信赖的伙伴”合作。

她又指，英国不能在5G网络建设上依赖中国。基于安全理由，中国通讯公司华为之前被禁参与英国的新网络建设，令英国只能依赖另外两家公司，有很大可能令建设延迟。

她说：“在这方面，不依赖高风险的供应商是非常重要。”

“在其他方面，例如量子电脑、人工智能、网络安全，我们亦要确保跟我们一同创新的伙伴是可靠的，而且双方有互信。”

数天前，英国首相约翰逊说他并不恐惧中国（Sinophobe），不会将中国投资拒于门外，欢迎中国在非战略领域投资，但他没有明言非战略领域的界线。

英国人权组织“香港监察”（Hong Kong Watch）创办人罗杰斯（Benedict Rogers）对美国之音说，欢迎特拉斯的言论，说特拉斯有强调推动民主和人权英国政策一部分。

他说：“这显示，姗姗来迟，英国政府终于醒觉中国共产党政权的危险。”

罗杰斯说，特拉斯的言论比约翰逊更进一步。

他说：“她设定一条更谨慎的线，指即使英国必需跟中国贸易，但英国要小心不要让中国投资在战略上重要的产业，不要依赖中国，同时把供应链变得更多元化。”

此外，中国外长王毅在10月22日警告特拉斯，指英国要小心慎重她与美国和澳洲的新军事同盟。该同盟将会向澳洲提供制造核潜艇的技术。

王毅与特拉斯通电话，说新军事同盟“将引发军备竞赛，挑动大国对抗，破坏地区和平与稳定”。

他说：“中方反对这一协议，敦促英方从维护核不扩散体系出发，慎重处理，三思而行。”

根据中方发出的新闻稿，特拉斯表示，英中两国作为联合国安理会常任理事国，保持定期沟通十分重要，双方应加强高层交往和战略沟通，加深相互了解，深化各领域务实合作，推动两国关系向前发展。