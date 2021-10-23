莆田命案嫌犯前妻遭监视居住 中国网路群情激愤

备受中国社会关注的福建莆田持刀杀人案，嫌犯欧金中18日拒捕自杀后，他的前妻被控涉嫌包庇罪，当天即遭警方採取监视居住的强制措施。消息传出后，今天在微博引发网友群情激愤。

广告 继续浏览后续

欧金中是福建省莆田市上林村的农民，当地警方通报，10日下午，他因建房用地纠纷，持刀对被害人一家故意伤害，造成2死3伤，年纪最小的伤者仅9岁，随后逃亡。

18日下午3时许，欧金中在上林村附近一个山洞拒捕并“畏罪自杀”，经送医院抢救无效死亡。

综合媒体此前报导，命案发生前，欧金中居住的雨棚因颱风倒塌，雨棚残片掉入死者家中，双方因此发生争执。

这起命案发生后，曝露出来的内情反而引发中国社会对这名杀人嫌犯一面倒同情。

据报导，2017年，欧金中向当地政府申请了危房翻盖，房屋新建手续批出后，欧金中将旧房拆除，欲在原有土地上建新房。

命案死者是欧金中邻居，曾多次联合附近居民阻挠欧金中建房，导致欧金中一家无处可归，在临时搭建的雨棚居住6年。

命案发生前多年，欧金中曾向村委、各级政府、媒体反映相关情况，但建房受阻问题始终未得到妥善解决。家属还反映，村干部曾在欧金中求助时，向其索要财物。

欧金中18日拒捕死亡后，网路舆论仍要求彻查真相。官媒央视网此前也发表评论，指有关方面应该调查是否存在基层干部不作为的情况。

但真相未明前，微信公众号“陆火Media”23日上传一张“指定居所监视居住通知书”，并指欧金中死亡当天，其前妻被仙游县公安局採取强制措施。通知书显示，因涉嫌包庇罪，欧金中前妻被警方指定居所监视居住。

文章引述知情人士透露，欧金中与前妻离婚不离家。欧金中藏匿期间，其前妻曾为他提供食物。

据天目新闻报导，对于欧金中前妻是否涉嫌包庇罪，仙游县公安局电话一直无人接听，莆田市公安局工作人员则称对于此事并未听说且不知情。

报导引述浙江靖霖律师事务所刑事律师黄洪连指出，根据刑法和相关司法解释的规定，如果明知是犯罪的人，为了帮他逃避追究刑事责任，向司法机关作虚假陈述或者虚假证明，用以证明犯罪的人没有实施犯罪行为的，构成包庇罪。

他指出，由于欧金中生前是故意杀人案的嫌犯，可能被判处无期徒刑以上刑罚，对这样的人窝藏、包庇的，属于情节严重，最高可判处10年有期徒刑。

报导出炉后，引发网友群情激愤，在微博相关新闻讨论串留言痛批当地警方死无对证后，还要赶尽杀绝，“他们也不怕人死了唯一害怕的就是人活著”；“人都死了，官员也安心了，还要把别人逼成什麽样”；许多网友质疑“村霸恶匪又想栽赃嫁祸”。

“网传欧某中妻子涉嫌包庇罪”至截稿已有超过1.2亿人阅读，但疑似遭网管启动维稳，没有进入微博热搜榜。