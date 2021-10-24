中国在德国叫停德文书《习近平传》读书会

据德国编辑部网络报道，德国一本有关中国当权者习近平的德文新传记，本来计划周三在汉诺威和杜伊斯堡大学通过读书会推介给读者。但因受到来自中国的压力，在线读书会临时被取消。出版该书的慕尼黑Piper出版社称，这是“令人困惑的信号”。

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据《汉诺威汇报》报道，因受到来自中国的压力，德国一本有关中国当权者习近平的新传记《习近平传》在线读书会在汉诺威和杜伊斯堡临时被取消。该书的两位作者是德国《明镜》周刊前负责人和《世界报》现任发行人奥斯特(Stefan Aust)和《星星》周刊长年驻华记者Adrian Geiges。他们本来计划好，周三在汉诺威莱布尼兹大学和杜伊斯堡埃森大学举办其新书推介会，介绍他们眼中的习近平这位世界上最强大的人物。Geiges向《汉诺威汇报》透露说，尽管读书会的细节早已谈妥，但中国还是突然介入了。

奥斯特在Piper出版社发表的一份声明中表示：“这是独裁政权首次在经济上正在超越西方，并试图在国际上推行其和我们的自由背道而驰的价值。”Piper出版社社长Felicitas von Lovenberg表示：“两所孔子学院取消活动是一个令人不安和令人困惑的信号。”

据出版社消息，上海同济大学在汉诺威成功地进行了干预。在杜伊斯堡，是中国驻杜塞尔多夫总领事冯海阳亲自出面，叫停了读书会。

Geiges 向《汉诺威汇报》强调说，他们写的传记并不仇视中国政府，而是适当均衡的。但“显然，这种适当均衡的报道对习近平来说已经不够了。他现在想要的是国际社会对他的个人崇拜，就像在中国那样。”