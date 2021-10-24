中国定双碳工作意见 要求安全降碳应对转型风险

中国官方日前发布有关碳达峰、碳中和工作意见，提到要确保“安全降碳”，应对绿色低碳转型可能伴随的各项风险，目标包括非化石能源消费比重在2025年达到20%左右、在2060年达到80%以上。

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这份“中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见”9月22日发布，新华社24日公布内容。

中国已经提出2030年要实现碳达峰、2060年实现碳中和。这份“意见”说，这是中共中央“统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，是著力解决资源环境约束突出问题、实现中华民族永续发展的必然选择”。

“意见”指，为达成目标，要坚持“全国统筹、节约优先、双轮（政府和市场）驱动、内外畅通、防范风险”的原则。

其中包括：统筹做好应对气候变化“对外斗争与合作”，不断增强中国国际影响力和话语权；处理好减污降碳和能源安全、产业链与供应链安全、粮食安全、民众正常生活的关係，有效应对绿色低碳转型可能伴随的经济、金融、社会风险，防止过度反应，确保安全降碳。

目标方面，到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升。单位GDP能耗比2020年下降13.5%；单位GDP碳排放比2020年下降18%；非化石能源消费比重达到20%左右；森林覆盖率达到24.1%，森林蓄积量达到180亿立方公尺。

到2030年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水准。单位GDP二氧化碳排放比2005年下降65%以上；非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；森林覆盖率达到25%左右，森林蓄积量达到190亿立方公尺，二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降。

到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水准，非化石能源消费比重达到80%以上，碳中和目标顺利实现。

“意见”指出，要加强各级各类规划间衔接协调，确保各地区各领域落实碳达峰、碳中和的主要目标、发展方向、重大政策、重大工程等协调一致。

在调整产业结构方面，要制定能源、钢铁、有色金属、石化化工、建材、交通、建筑等行业和领域碳达峰实施方案。巩固钢铁和煤炭的去产能成果。加快推进工业领域低碳工艺革新和数位化转型。展开碳达峰试点园区建设。

“意见”并就加快构建清洁低碳安全高效能源体系、加强绿色低碳重大科技攻关和推广应用、持续巩固提升碳汇能力等方面提出说明。