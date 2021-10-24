中国推扩大土地税试点 打击炒房稳定房价

中国准备扩大房产征税改革试点引发关注，法新社报道援引专业分析指，措施旨在打击炒房，控制房价上涨，这意味着长达25年的中国房地产繁荣即将结束，土地出售不再是政府收入来源，而代之以适度的房地产征税。

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据中国新华社报道 ，中国第13届全国人大常务委员会23日召开第31次会议，通过授权中国国务院在部分地区展开房地产税征收试点，为期5年的试点中，除私人农村房屋外，所有类型的房地产都将纳入征收房产税。

报道说，有关扩大试点启动的时间和地区将在随后详细公布。

法新社指， 作为中国近二十年来经济发展的引擎，中国房地产市场在1998年重大改革后起飞，推动了快速城市化和财富积累的背景下的建筑热潮。但房地产价格不断上涨的同时，也引发对贫富差距加大及由此带来社会不稳定风险的担忧。

报道指，此次宣布扩大房产征税改革试点的背景，是习近平提出通过公平财富分配实现中国人的“共同富裕”。

上海和重庆此前已试行了几年的房产税。但自2000年首次提出房地产税以来从未在全国范围推广。其主要原因是担心购房者很难接受，并可能影响对房市的需求，甚至导致房产的抛售情况出现。

此外，新制推出之际正值中国新房价格六年来首次下跌，买家担心开发商破产风险增加，尤其是房地产巨头恒大集团的债务危机备受关注，统计指 9月份中国房价同比下跌16.9%。

法新社报道引述一些专业分析认为，扩大房地产税试点措施旨在防止房地产价格上涨至之前的水平。

凯投宏观分析师马克威廉姆斯本周向法新社说：“这意味着长达 25 年的房地产繁荣即将结束。” “土地销售不再是中国政府收入的持久来源，而可能以适度征收房地产税来dai't。”