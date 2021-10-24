恒大称在深圳等六地十多个在建项目复工复产

深陷巨额债务危机的中国房地产巨头恒大集团周日（10月24日）宣布，恒大在深圳、东莞等6地10多个项目复工复产，恒大承诺将践行企业社会责任与担当，落实政府的保交楼要求。

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因背负3000亿美元债务而面临倒闭风险的恒大在周日“恒大集团”微信公众号发出有关复工复产的文章，但没有具体说明集团在全国1300个房地产项目中具体由多少因资金困难而停工。此前恒大在8月31日曾简要表示，由于资金延误，一些建筑工地施工暂停，集团正向其延误付款的供应商和分包商进行谈判以复工复产。

在周日恒大微信账户题为“恒大深圳等地复工复产有序推进，全力以赴保交楼”的文章后，同一公众号再发文“复工复产 再传捷报”，指包括广州、佛山等珠三角“40多个在建楼盘施工正平稳安全有序展开”，两篇文章都配发了标注目有日期、地点施工进度的工地及工人照片，恒大表示，在重启的项目中，有些已进入到室内装修阶段，将陆续交付，有的则已接近完工。

恒大表示，将努力确保这些项目的完成，公司在复工复产的积极表现应有助于市场恢复信心。报道指恒大危机已影响到占中国经济四分之一的中国房地产业。

恒大上个月表示集团在广州足球俱乐部在建中的巨大体育场馆建设项目将按计划继续进行。而中国官媒《证券时报》上周五报导指，恒大支付了8350万美元逾期债券利息，避免了违约，相关报道没有给出更多细节。

美国《纽约时报》此前报导，据估计有100万人购买了恒大房产，并在等待项目完工交付，如果恒大倒闭，可能伤害到一部分购房者，同时影响也将涉及未获报酬的建筑工人及承包商等。