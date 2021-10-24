担心疫情在北京冬奥前再起 武汉马拉松比赛延期

法新社报道，由于对新冠疫情在北京冬奥会前会可能卷土重来的担心日益增加，原定于本周日（10月24日）举行的武汉马拉松比赛宣布延期。

广告 继续浏览后续

距离北京冬奥会的举行100多天之际，中国多地出现新的新冠感染病例，周日报告新冠确诊有26例 。10月初一个自助旅游团导致的感染已涉及十个省市区，累计确诊病例达95例。其中两名最早感染者检测发现均感染Delta变异株。

中国当局正努力通过对居民进行大规模检测筛查和有针对性的实施封闭来控制感染扩散。

面对新冠确诊病例的增加，武汉马拉松的组织方在上周晚些时候发布一份声明表示，将推迟周日在该市举办的赛事，”以防范疫情扩散的风险。 ”

法新社引述中国官媒报道指，武汉马拉松比赛包括全程和半程马拉松比赛，预计有 26000 名选手参赛。比赛组委会在声明中说将保留所有参赛选手的参赛资格，退还报名费，比赛何时举办将另行通知。

中国由于采取大规模的检测及严格的边境关闭措施已大大减少了新冠感染人数。

北京马拉松赛预定下周日举行，法新社联系了赛事主办方，但主办方没有明确表示比赛是否按期举办。

2月4日开幕的北京冬奥本周三将迎来开幕倒计时100 天，主办方本月早些时候承认，冬奥会“面临新冠疫情的巨大压力”。