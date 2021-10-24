沈阳大爆炸生命财产损失大 有网友质疑官方伤亡数字

辽宁省沈阳市和平区太原街10月21日大爆炸事故的发生原因，仍在由官方调查认定中。到目前为止，爆炸事故造成至少5人遇难，47人受伤，近2000户居民和近百家商户受影响。

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据中国媒体报道，沈阳爆炸事件发生后两天。当局23日晚些时候通报相关一些情况，已经检测受爆炸影响的楼宇86栋，仍在检测剩下的13栋，包括爆炸中心的楼，并对1858户居民、93户商铺签订核查确认，用于赔偿和整修。不过，对于爆炸原因是由于管道问题还是液化气罐造成，当局还没有确认，称仍在调查中。

据媒体10月13日的消息，沈阳燃气集团今年计划改造老旧燃气管网200公里，改造工程5月开工，目前剩余44公里，预计11月10日前完成改造。

另外，事发街区曾发生过两起燃气爆炸事故。一次是2012年5月1日，太原街一家参茸专营店发生爆炸，致8人受伤。第二次是2013年3月4日，太原街附近的中华路与同泽街交汇处，施工人员失误操作导致煤气管道破裂，煤气大量泄漏后遇到明火后引发爆燃。

网上大量的视频和图片显示，此次太原街爆炸威力惊人，蘑菇云高升到百米，现场相当惨烈，一片废墟，有楼房被炸成裸楼，窗户等全被炸飞，只剩下水泥框架。现场有许多人受伤，有人伤势严重，急待救治。

许多网友鉴于大爆炸后像战场一样惨烈现场，以及事发地点属于繁忙街道，对于官方公布的死亡数字表示质疑，称“沈阳人平常都穿着防弹衣吗”？“是真的吗”？

沈阳爆炸案令人回想到今年6月发生的湖北十堰燃气爆炸事故，因社区天然气管道外泄，最终酿成25人死亡、138人受伤的惨剧。

此外，内蒙古阿拉善盟高新技术产业开发区内的一家化工厂10月22日深夜发生爆炸事故，造成4人死亡、3人受伤。目前，政府成立的调查组对事故原因正在进一步调查中。