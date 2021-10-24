约40小区封闭 近2千人隔离 石家庄超市抢购一空

10月24日，河北石家庄市通报新增确诊病例1例，然而防疫动作却相当异常：约40个小区立即被封，近2千人被拉走集中隔离，街上到处都是整排的防疫车运送隔离者，逾50万人进行了核酸检测。石家庄人慌了，超市的食品迅速被抢购一空。而之前当局曾宣称，石家庄疫苗接种率超80%，但当局似乎对这波疫情防控仍毫无信心。

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据官媒报导，10月24日，石家庄市通报，23日新增确诊病例1例。该病例居住于裕华区文河小区，已转运至市定点医院进行救治。截至24日9时，转运隔离排查出的密接、次密接者1935人。当局称，对该病例居住的小区、工作单位，以及排查出的密接、次密接者居住小区和工作单位内的所有人员进行了核酸检测。截至24日9时，採样519108人。

当局在10月23日公布了这名患者从10月10起的的活动轨迹，活动范围遍及超市、购物中心、餐馆、菜场、银行等，涉及多个小区。当局要求与此患者有交集的人员，立即到当地社区报备。

另据官媒6月20日报导，据石家庄卫健委，6月30日前，石家庄要完成656万目标人群疫苗接种，占全市18岁以上人口的80%。

然而，当局对所公布的仅仅1例确诊病例的疫情的反应却异常剧烈，採取的措施仍旧是像去年发生疫情时一样：封闭小区，大规模核酸检测，大范围集中隔离密接者。当局也不再提及疫苗接种率以及患者是否以及接种了疫苗。

网友发布的视频显示，当局列出40个被封闭小区的名单，其中涉及的人员包括政府官员和企业高管。经历过前一波恐怖疫情的石家庄居民又开始恐慌，纷纷到超市抢购食物，菠菜的价格竟高达15元一斤。许多货架的食物已经被抢购一空。

街上到处都在进行消杀。整排的救护车运送集中隔离者，救护车一阵阵的笛鸣声更引加剧居民的恐慌。